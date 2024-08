Assis Chateaubriand (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Assis Chateaubriand (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Assis Chateaubriand (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ademir do Koite - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Agnaldo Vieira - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Alcione da Verdura - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alessandro Zoinho - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Ana Paula Professora - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Aroldo da Chapeacao - 10140 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Assis - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Camila Lange - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Candido Ceara - 40234 - PSB - Aguardando Julgamento

Cardoso - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Carlos Biro - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Carminha - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Carrapicho da Saude - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Caxi - 55600 - PSD - Aguardando Julgamento

Chiquinho da Saude - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Cida Yamada - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Claricinha do Azaury - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudio Pete - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Cleber Lopes - 44122 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cleide Munis - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Cloves do Conselho - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Cristiane Feliz - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dejair Brasil - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Dito Lula - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Dô da Liria - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Donisete da Pavuna - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Donizeti Albino - 40003 - PSB - Aguardando Julgamento

Dr Jean Prado - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dra Ailsa - 40200 - PSB - Aguardando Julgamento

Edilson Machado - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Edilson Veiculos - 10190 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edivaldo Boffo - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Edna Duarte - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Elaine Frutuoso - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Eleir Campos - 22357 - PL - Aguardando Julgamento

Elis Colen - 10984 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Elton Cantor - 13800 - PT - Aguardando Julgamento

Erica Fischer - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Erivaldo Leiteiro - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Fatima Cantuario - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Felipe Precoma - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Fernando M de Souza - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Fiinha do Alvorada - 10522 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Frank Pegoraro - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Galo da Saude - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Gean Cristiano - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Giovane Segurança - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Gustavo Scalon - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Herminho Moura - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ilone Gunsch - 15362 - MDB - Aguardando Julgamento

Joari Alves - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Jose Entregador - 40001 - PSB - Aguardando Julgamento

José Serafim - 22210 - PL - Aguardando Julgamento

Josy da Saude - 10171 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Juninho Carioca - 11602 - PP - Aguardando Julgamento

Karol - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Karolinne de Castro - 55114 - PSD - Aguardando Julgamento

Leandro Azaury - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leticia Kaizer - 13181 - PT - Aguardando Julgamento

Lucia do Encantado - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Lucimara Soares - 30250 - NOVO - Aguardando Julgamento

Luis Gaspar - 11357 - PP - Aguardando Julgamento

Luiz do Karate - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luiz Moris - 15400 - MDB - Aguardando Julgamento

Machado da Saude - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maiko de Lira Chapinha - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcão Tio da Salada - 22227 - PL - Aguardando Julgamento

Maria Antonieta Katarinhuk - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Marlene da Terceira Idade - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Marmitão Veiculos - 22322 - PL - Aguardando Julgamento

Matheus Marques - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Maurinho Construtor - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Mauro Carteiro - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Menino do Fusca - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mirao do Encantado - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Natanel Ferreira - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Osmar Rinki - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Pardal - 40020 - PSB - Aguardando Julgamento

Pastor Paulo - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Paulo Boca - 44566 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pedro Bento - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Polaka Pardinho - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof Ana Lucia - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Prof Marisa - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Carlinhos Dervecchio - 10007 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professora Elisângela - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Laura - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Psiu - 10121 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Regina Maura - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Renato Sala - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Reynaldo Tudâo - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rosangela Polaca Car - 15155 - MDB - Aguardando Julgamento

Sargento Wesley - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Sávio Dick - 15180 - MDB - Aguardando Julgamento

Shirlei Casaqui - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Sonia Duarte - 40300 - PSB - Aguardando Julgamento

Soro - 40800 - PSB - Aguardando Julgamento

Sulamita Guelfi - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Tony Barbosa - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Valdemar Melato - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Valquiria do Esporte - 11010 - PP - Aguardando Julgamento

Valter Tomim - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vanda Luchini - 55200 - PSD - Aguardando Julgamento

Velândia de Bragantina - 22225 - PL - Aguardando Julgamento

Veronica Daniel da Silva - 13120 - PT - Aguardando Julgamento

Vilma Fiorenza do Pedal - 55224 - PSD - Aguardando Julgamento

Vizay - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Waldemar Silveirópolis - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Wanderley Silveira - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Zanga - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Zé do Livro - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Zicao Policia - 40190 - PSB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

