Afogados da Ingazeira (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Afogados da Ingazeira (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Afogados da Ingazeira (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Alba Teixeira - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Alexandre da Rua Nova - 43999 - PV - Aguardando Julgamento

Alisson Lira Coxinha - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Ana Maria - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Andre Luiz do Sao Braz - 30330 - NOVO - Deferido

Cafu - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Cancão - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Carla Sertão - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Celso Macário - 55200 - PSD - Aguardando Julgamento

Cesár Tenório - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Cicera do Leite - 43555 - PV - Aguardando Julgamento

Cicero Miguel - 40690 - PSB - Aguardando Julgamento

Cilene da Vila - 11200 - PP - Aguardando Julgamento

Danillo do Conselho - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Dany do Dom Francisco - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Douglas de Zulene - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Douglas Eletricista - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Edson do Cosmético - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Elias Motorista - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Elias Raimundo do São João - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Erikácio Som - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabiano Batista Corretor - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Fernanda Lima - 30111 - NOVO - Deferido

Gal Mariano - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

George Campos - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Geová da Rifa - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Gustavo Chalega - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Iragilda do Riacho da Onça - 43222 - PV - Aguardando Julgamento

Irmã Betânia - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Ítalo de Lindaura - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Ivanilda Irmã de Amarildo - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Ivanildo Mont Cell - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Ivone da Renovação Carismática - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Janailson Valimil - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Janaina Teotônio - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Janio Carlos - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jerffeson do Blog - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joana D Arc Vereadora - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Joselma do Residencial - 55388 - PSD - Aguardando Julgamento

Jota Oliveira - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Junior Santiago - 30000 - NOVO - Deferido

Jura Jackson - 40020 - PSB - Aguardando Julgamento

Juscelio Gomes - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Leda da Escada - 10253 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leka da Enfermagem - 55113 - PSD - Aguardando Julgamento

Luan Lima - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Lúcia do Centru - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Luciana Alves - 44255 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luciano Lima - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lucineide do Sindicato - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Luiz Bisorão - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Manegildo da Ponte - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Manu Galdino - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcela Àurea - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcos Alan Patriota - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Maria Affonsos - 30257 - NOVO - Deferido

Mario Martins - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maviael - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Mayara da Salada - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Mery da Oficina - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Mikaely Campos - 10611 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nenem do Gas - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nilsinho Nogueira - 30123 - NOVO - Deferido

Nilson Macario - 10640 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Núbia do Miguel Arraes - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Oseias do Hospital - 30222 - NOVO - Deferido

Pastor Genival - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulinho do Asa - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Pedão de Geraldina - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Pedro Rafael - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Piaba da Ponte - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Rafael da Água - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Raimundo do Foto - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Régis Patricio - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Reinaldo Lima - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Rivelton Veterinário - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Roberto Guarda - 55255 - PSD - Aguardando Julgamento

Rose Feitosa - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Roza Professora - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Sarah Pires - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sargento Itamar - 10555 - REPUBLICANOS - Renúncia

Silvana Queiroz - 30300 - NOVO - Deferido

Silvio Marinho - 30040 - NOVO - Deferido

Silvo da Rua Nova - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Simone da Feira - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Tenente Gleidson - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Valquiria da Casa de Taipa - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Vanese Enfermeira - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vicentinho - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Washington do Queijo - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

Willian Nunes - 30777 - NOVO - Deferido

Yasmim Barros - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zé Negão - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.