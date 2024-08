Wall Street oscila pouco enquanto investidores aguardam ata do Fed e discurso de Powell

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta terça-feira, enquanto investidores aguardam pistas sobre um corte na taxa de juros dos Estados Unidos em setembro a partir da ata da última reunião do Federal Reserve e de um simpósio em Jackson Hole.

Os mercados ficaram agitados depois que o S&P 500 e o Nasdaq ampliaram seus ganhos pela oitava sessão consecutiva na segunda-feira, a maior sequência até agora neste ano, depois que um conjunto recente de dados aumentou o otimismo sobre a saúde econômica dos EUA e impulsionou expectativas de um corte de juros quando o Fed se reunir em setembro.

Investidores têm se preocupado com uma recessão depois que um relatório recente apontou um aumento na taxa de desemprego na maior economia do mundo, desencadeando uma queda nos mercados acionários globais no início deste mês.

Eles agora esperam ansiosamente por qualquer sugestão de Powell sobre um corte na próxima reunião do Fed em setembro quando ele fizer seu discurso no simpósio de Jackson Hole na sexta-feira.

A ata da última reunião de política monetária do Fed será divulgada na quarta-feira.

As probabilidades de o Fed cortar os juros em 25 pontos-base em setembro estão em 73,5%, em comparação com uma divisão quase uniforme entre um corte de 50 e 25 pontos observada há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"O mercado ficou mais positivo ao longo da última semana, em grande parte devido ao fato de que os dados apoiam um cenário de pouso suave", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

"Estamos apenas voltando a um ponto em que nos sentimos mais confortáveis com o ritmo do crescimento econômico e com a queda da inflação, de modo que podemos receber bem um corte nos juros em setembro."

O Dow Jones caía 0,18%, a 40.825,67 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,14%, a 5.600,38 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,27%, a 17.828,66 pontos.

A maioria dos 11 setores do S&P 500 tinha alta, liderada por um ganho de 0,7% no setor de saúde.

(Por Shashwat Chauhan e Johann M Cherian em Bengaluru)