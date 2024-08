Vontade de beber água toda hora? 7 doenças que causam muita sede

A sede é a vontade de ingerir líquidos. Ela ocorre quando o hipotálamo percebe a falta principalmente de água no organismo e envia uma mensagem ao córtex cerebral, responsável por traduzir a informação na sensação de sede.

Em condições normais, ela é influenciada por:

Fatores ambientais, como altas temperaturas e clima seco;

Fatores envolvendo a alimentação, como consumo de embutidos, enlatados, alimentos ricos em sal, sódio e açúcar;

Fatores comportamentais, como a prática de atividade física.

No entanto, a sede também pode se manifestar como sintoma inicial de várias doenças. A seguir, veja quais problemas de saúde podem causar sede excessiva.

1. Distúrbios psicológicos

Doenças como esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressão podem levar ao desenvolvimento de sede insaciável e ao consumo exagerado de água. Esse sintoma é denominado potomania. A potomania não está relacionada com desidratação, e sim a um desequilíbrio neuro-humoral direto. Geralmente esse distúrbio tem como consequência baixos valores de sódio no sangue.

2. Diabetes mellitus

No diabetes ocorre um excesso de glicose (açúcar) no sangue, seja pela resistência das células à insulina ou pela diminuição/ausência de níveis de insulina produzida pelo pâncreas. Como consequência, o corpo entende que esse estado de muita concentração de glicose, chamado estado de hiperosmolaridade, requer mais água, a fim de "diluir" essa quantidade de glicose que estaria a mais no sangue.

Além disso, o desequilíbrio do açúcar no organismo também leva a uma desidratação pelo aumento da diurese, ocasionando a sede.

3. Diabetes insípidus

O diabetes insípidus, que não tem relação com a alteração de açúcar como no diabetes mellitus, é causado por problemas na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético pelo organismo, o que dificulta a regulação do uso de água nos rins. Isso causa uma vontade excessiva de urinar, desidratação e também sede excessiva.

4. Doença renal

No caso de quem faz diálise, como essas pessoas não eliminam a urina, ela ganham líquido, e durante a hemodiálise, o excesso de líquidos é retirado. Com isso, o volume do sangue aumenta e diminui abruptamente, interferindo na elevação do hormônio antidiurético, ou ADH, e gerando a sede.

Além disso, ocorre um ressecamento das mucosas e espessamento de saliva devido à restrição hídrica que esses pacientes precisam fazer. Para amenizar essa sede, eles podem evitar ou reduzir o consumo de sal, de alimentos com alto teor de sódio, enxaguar a boca com água gelada e até mesmo chupar um cubo de gelo.

Outra teoria para a sede em pessoas com doença renal é a elevação da ureia nos períodos entre as diálises, gerando um aumento da concentração do sangue e disparando a vontade por líquidos.

5. Anemia

Uma das possíveis causas da anemia crônica provocar sede seria devido à piora da secreção da saliva. A doença leva a uma precariedade da circulação sanguínea nas glândulas salivares por conta da queda dos glóbulos vermelhos, provocando uma boca mais seca e, consequentemente, a sede.

6. Fibrose cística

Na fibrose cística ocorre uma mudança na regulação de bombas celulares de cloro, interferindo nos mecanismos de regulação do sódio. Como consequência, as secreções de diversas glândulas do corpo se tornam mais espessas e há um aumento nos níveis de sódio no suor, contribuindo para uma perda de água do plasma e causando a sensação de sede.

Como isso também afeta a secreção de enzimas digestivas pelo pâncreas, há uma má digestão de gorduras, proteínas e carboidratos, gerando diarreia volumosa e crônica, o que demanda ainda mais a ingestão de líquido.

Outro motivo também pode acontecer pela elevação da glicose no sangue por uma deficiência na secreção de insulina pelo pâncreas, causando sede excessiva.

7. Tabagismo

O cigarro contém inúmeras substâncias que quando inaladas também podem desencadear ressecamento de vias aéreas superiores, o que também dispara o desejo por líquidos. O tabagismo também agrava problemas respiratórios, o que também pode aumentar a sensação de sede. Nesse caso, o recomendado é interromper o hábito de fumar.

*Com informações de reportagem publicada em 05/04/2021