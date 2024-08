Trabalhador morre soterrado após parede com mercadorias colapsar em SP

Um funcionário da BRF morreu após ser soterrado por mercadorias dentro de uma câmara frigorífica em Embu das Artes, em São Paulo.

O que aconteceu

Caixas e paletes caíram em cima do homem após uma parede colapsar na última quinta (15). Um vídeo mostra que a vítima estava em um corredor cercado por prateleiras no momento do acidente.

Queda foi repentina. Um outro funcionário estava do lado da vítima, mas conseguiu escapar com ferimentos leves. Segundo a BRF, o homem ferido foi atendido em um hospital, liberado e "passa bem".

Empresa lamentou o ocorrido e diz que presta apoio à família da vítima. "A BRF acionou imediatamente todos os protocolos de segurança e direcionou equipes de pronto atendimento para assistência aos colaboradores que se encontravam dentro da câmara".

Em nota, a BRF afirmou que a queda das prateleiras não bloqueou o acesso à câmara. "Dessa forma, nenhum colaborador ficou preso no espaço". A companhia apura as causas do acidente.

O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na Delegacia de Embu das Artes.

Leia a nota da BRF na íntegra:

"A respeito da ocorrência no Centro de Distribuição Embu das Artes, na noite de quinta-feira (15), a BRF esclarece que acionou imediatamente todos os protocolos de segurança e direcionou equipes de pronto atendimento para assistência aos colaboradores que se encontravam dentro da câmara. A empresa reforça que não houve bloqueio de acesso à câmara fria, dessa forma, nenhum colaborador ficou preso no espaço.

Dois colaboradores foram atingidos e, infelizmente, um deles veio a falecer em decorrência da queda das prateleiras. O outro colaborador foi encaminhado ao hospital, já foi liberado e passa bem.

Com relação ao trabalho em espaços de resfriamento, a empresa esclarece que todos os profissionais que atuam nessas áreas seguem todos os protocolos e determinações de segurança exigidas por lei para trabalho nesses locais, o que inclui as chamadas "pausas térmicas" - intervalos predeterminados para prevenção de fadiga e neutralização da exposição ao frio.

A BRF é referência em saúde e segurança no setor de proteínas brasileiro. Em 2023, registramos resultados históricos na frequência de acidentes, com as melhores taxas do ramo frigorífico. No último dia 9 de agosto, os colaboradores do CD Embu das Artes comemoraram um ano sem ocorrências com afastamento na unidade, o que reforça as práticas de Saúde e Segurança da organização, que incluem também reuniões diárias e campanhas mensais de segurança.

A BRF lamenta profundamente o ocorrido e está prestando todo o apoio à família. A empresa reitera seu compromisso com a segurança e informa que a área afetada foi isolada e as causas do acidente estão sendo investigadas."