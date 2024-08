Soja: Mato Grosso processa 11,3% mais grão de janeiro a julho deste ano, diz Imea

São Paulo, 20 - O esmagamento de soja em Mato Grosso caiu 1,98% em julho deste ano em volume em relação a junho de 2024, para 1,03 milhão de toneladas, mostra em relatório semanal o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O recuo explica-se pelas paradas programadas para manutenção por parte de algumas agroindústrias.Já no acumulado do ano, de janeiro a julho de 2024, em comparação com igual período de 2023, o processamento de soja no Estado subiu 11,29%. Ante a média acumulada dos últimos três anos, também houve avanço, na base de 13,18%. "Esse cenário foi pautado pelo aumento na capacidade estática no Estado nos últimos anos e pela maior demanda pelo farelo e óleo de soja", cita o Imea no boletim."Por fim, com a cotação do óleo de soja chegando à média mensal de R$ 5.020,25/tonelada em julho/2024, valorização de 14,32% ante junho/24, a margem bruta de esmagamento fechou o mês em R$ 440,13/tonelada, 31,59% maior que a média do mês anterior", finaliza o Imea.