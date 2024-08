PwC perde Bank of China como cliente em investigação

Por Julie Zhu

HONG KONG (Reuters) - A empresa de auditoria PwC perdeu seu maior cliente listado na China continental, o Bank of China, para a rival EY, somando-se a um êxodo de clientela em meio a uma investigação sobre seu trabalho na problemática incorporadora imobiliária China Evergrande Group.

O Bank of China, controlado pelo governo chinês, havia declarado recentemente, em março, seus planos de renomear a PwC como sua empresa de auditoria para 2024, mas em um documento divulgado na segunda-feira disse que pretende nomear a EY. A decisão será submetida à aprovação dos acionistas, segundo o banco.

A PwC, que já foi a principal empresa de auditoria da China, não quis comentar.

O Bank of China pagou à PwC 193 milhões de iuans (27 milhões de dólares) em honorários de auditoria no ano passado, segundo os registros. Isso é mais do que os honorários de auditoria combinados de seus três maiores clientes listados no mercado interno para 2023: China Life Insurance, China Telecom e a gigante de seguros PICC. O trio também deixou de ter a PwC como cliente, de acordo com os registros.

Pelo menos 50 empresas chinesas, muitas das quais são empresas estatais ou instituições financeiras, deixaram de contratar a PwC como auditora ou cancelaram seus planos de contratar a empresa nos últimos meses, segundo uma análise de documentos feita pela Reuters.

Em março, a PwC era a auditora de cerca de 110 empresas listadas na China continental, de acordo com o site da empresa.

As autoridades chinesas têm analisado as auditorias feitas pela PwC para a Evergrande, que foi acusada pelo órgão regulador de valores mobiliários da China de uma fraude de 78 bilhões de dólares - uma investigação que deverá resultar em pesadas multas. A PwC auditou a Evergrande por quase 14 anos, até o início de 2023.

Desde pelo menos abril, os órgãos reguladores pediram a vários grandes clientes estatais da PwC que abandonassem a empresa como fornecedora de serviços de auditoria, segundo fontes.

Cerca de metade dos clientes corporativos que abandonaram a PwC contrataram a EY e a KPMG, de acordo com a análise dos registros feita pela Reuters.

A PwC tem sido a auditora do Bank of China desde 2021. Antes disso, a EY auditou o banco por oito anos. As regras chinesas estipulam que as empresas estatais não devem empregar o mesmo auditor por mais de oito anos consecutivos.