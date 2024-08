Projeto "Encontros do Cinema Pernambucano" propõe exibições e debates na Europa

O cineasta recifense Thor de Moraes Neukranz apresenta em várias cidades da Europa o projeto "Encontros do Cinema Pernambucano", com exibições e encontros com o público. Ele esteve em Paris para falar sobre a iniciativa.

O "Encontros do Cinema Pernambucano" nasceu no bar Super 8, na rua Mamede Simões, no centro de Recife, como um cineclube "democrático, livre e aberto", explica Thor Neukranz. "É uma rua conhecida pela boemia, onde se juntam os fazedores de cultura - dançarinos, atrizes, diretores. O pessoal que trabalha com comunicação sempre frequenta aquela rua. Então, foi num terreno muito fértil que a gente começou esse projeto e virou um grande sucesso".

Desde o início, no começo do ano, já foram mais de 60 sessões de videoclipes e curtas, seguidos de debates e participação do público. "As pessoas passam pela rua e ficam para assistir e lançar perguntas, o que não aconteceria de forma tão espontânea num local fechado", explica o cineasta. "Muita coisa aconteceu de lá para cá e a cidade passou a ter muito mais cineclubes do que tinha antes. Então a gente está agitando a cena, sendo parte dessa movimentação cultural intensa do Recife".

O projeto, por enquanto financiado pelos próprios cineastas, agora faz sua primeira incursão internacional. O evento já passou por Paris e Bruxelas e segue em setembro para Berna, na Suíça, Lyon, na França e Londres, no Reino Unido.

Programação variada

A programação trazida para a Europa é variada e inclusiva, homenageando veteranos, como a cineasta Kátia Mesel, e destacando também uma nova geração do cinema pernambucano, como o próprio Neukranz. Mesel vai participar virtualmente do evento que acontece em Londres, em 18 de setembro, na embaixada do Brasil. Em diálogo com filmes de Mesel, como "Recife de Dentro para Fora (1997), a atriz e realizadora Malu Sá, apresenta na sessão o filme "Locations"

Em Berna na Suíça, Thor apresenta o documentário "Elos da Matriarca", um retrato sobre a sua avó e, ao mesmo tempo, um recorte social, político e religioso do Brasil. O contraponto vai ser o filme "Deslocamento, Paraíso e Caos", da recifense Tila Chitunda, que tem raízes angolanas e vive na Suíça.

Neukranz também divulga o curta inédito "It is Mine", rodado na Normandia, no norte da França. "Fui convidado para fazer uma obra na região e foi muito interessante para mim, desse ponto de vista, de me articular e ter esse grande desafio de fazer um filme na França no idioma que não é o meu, porque também eles não falavam português. O protagonista do curta é o ator Stamilu Chaligha, da Tanzânia.

A lista de filmes pernambucanos da turnê europeia traz também "Samydarsh" (1993) Adelina Pontual, Cláudio Assis e Marcelo Gomes; "Das Águas" (2023) de Adalberto Oliveira e Tiago Martins; "Ciranda Feiticeira" (2023) de Lula Gonzaga e Tiago Delácio"; e "Maracatu Maracatus" (1995) de Marcelo Gomes, entre outros.