Preço dos imóveis está alto para 3 de cada 4 brasileiros, diz FipeZap

Os preços do mercado imobiliário no segundo trimestre de 2024 foram considerados "altos ou muito altos" por 74% dos brasileiros. Para 19%, os valores operam em nível "razoável" e apenas 3% avaliam que os imóveis têm preços "baixos ou muito baixos", mostram dados divulgados nesta terça-feira (20) pelo Raio-X FipeZap, que monitora o perfil da demanda por imóveis.

O que aconteceu

Brasileiros avaliam que preço dos imóveis está elevado. A percepção média de que os valores atuais do mercado imobiliário estão "altos ou muito altos" é partilhada entre 74% de potenciais compradores, investidores e proprietários, O percentual referente ao segundo trimestre é 14 pontos percentuais superior à avaliação no mesmo período do ano passado (60%).

Potenciais compradores lideram percepção de preços altos. Entre a população com a intenção de adquirir imóvel nos próximos três meses, 79% classificam os valores como elevados, nível 11 pontos percentuais acima do apurado no mesmo período do ano passado. No grupo, 15% avaliam os valores como "razoáveis" e 3% dizem que os preços estão baixos.

Percepção variou menos entre os demais grupos analisados. A avaliação de que os imóveis estão caros caiu para os classificados como proprietários (de 72% para 66%) na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Já para aqueles que adquiriram imóveis recentemente, o percentual subiu de 64% para 67%.

Expectativa de aumento dos preços no curto prazo mais que dobrou. A percepção de que os preços vão subir saltou de 22% para 46% entre o segundo trimestre do ano passado e o mesmo intervalo deste ano. Por outro lado, caiu o percentual dos que apostam na estabilidade (de 30% para 24%) e daqueles que preveem uma redução (de 30% para 9%). Os demais 21% não souberam avaliar a questão.

Compradores

O volume dos que compraram um imóvel nos últimos 12 meses cresceu pelo terceiro trimestre seguido. No grupo, a maioria deu preferência à compra de imóveis usados (72%). Segundo o estudo, o percentual consolida a opção em um nível "superior à preferência histórica por usados".

Moradia e investimento equilibram motivação. No segundo trimestre, 51% dos que adquiriram imóveis tinham recentemente a intenção de se mudar para o local adquirido. Os demais 49% visam lucrar com o imóvel, seja com o recebimento de aluguéis (63%) ou com a futura valorização do bem (37%).

Revenda perde participação entre os investidores. A compra dos imóveis nos últimos 12 meses com a intenção de revender alcançou 32% no segundo trimestre. O patamar é 10 pontos percentuais inferior ao verificado em dezembro de 2023.

Vendas com descontos totalizaram 63% em 12 meses. No período anual encerrado ao fim do segundo trimestre, o abatimento médio entre todas as vendas foi de 7%, alta de 2 pontos percentuais ante junho de 2023. Quando considerado apenas as transações que envolveram algum desconto no valor anunciado, a redução média foi de 12%.