Operação da PM deixa 2 mortos e 2 feridos no Complexo do Salgueiro, no RJ

Uma operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ), deixou dois mortos e dois feridos na manhã desta terça-feira (20).

O que aconteceu

Segundo a PM, um grupo de quatro homens armados teria atirado contra os agentes. A corporação disse ter sido surpreendida por eles durante a ação e iniciou uma "troca de tiros".

Dois deles morreram no local. Outros dois foram levados a unidades hospitalares da região e seguem internados sob custódia policial. Nenhum policial ficou ferido.

Dois fuzis e munições foram apreendidos com os baleados. A operação, realizada pelo 7° BPM, busca ''reprimir a movimentação dos criminosos que atuam no roubo de veículos e de cargas e interromper atividades de disputa territorial nas ruas do Complexo''.

Seis escolas no Complexo do Salgueiro e três unidades escolares no Jardim Catarina estão fechadas. Instituições foram impactadas com a operação policial, informou a Secretaria de Educação do município. Veja lista: