Nariz sangrando pelo tempo seco? Dá para fazer mais do que só lavar narinas

Uma forte onda de calor seguirá afetando cidades do Centro-Sul do Brasil pelo menos até sexta-feira (23), quando uma nova massa de ar frio deve derrubar as temperaturas a partir do próximo fim de semana, de acordo com a agência de meteorologia MetSul.

São esperados vários dias de calor excessivo no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil com máximas de 40ºC a 43ºC entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, o calor também predomina até sexta-feira.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a menor umidade relativa do ar registrada entre todas as estações da cidade, ao longo desta segunda (19), foi de 13,5%, captada na estação da Sé, no centro, por volta das 17h.

Essas temperaturas, em geral, podem ressecar nossas vias aéreas e comprometer a produção de muco. Entre os sintomas causados pelo tempo seco no corpo, estão: garganta seca, tosse, catarro, olhos sem lubrificação, pele ressecada e dor de cabeça, além das doenças respiratórias como rinite e bronquite.

Respirar tem sido difícil, e o nariz é o primeiro a sofrer, muitas vezes sangrando. Veja abaixo algumas dicas para lidar com esse clima e não prejudicar (tanto) a sua saúde:

Combata o ressecamento das vias aéreas e lave as narinas. A limpeza com soro fisiológico ajuda a diminuir o desconforto no nariz. Manter a mucosa nasal hidratada evita sangramento nasal e também impede que ela fique mais vulnerável a irritações e inflamações.

Inalação é uma boa alternativa para crianças e idosos. Pode ser feita até três vezes ao dia. Em caso de dúvida sobre como usar, consulte um médico.

Use umidificadores para diminuir a secura do ar. Panos úmidos espalhados pela casa também são uma boa opção, apesar de não ter a mesma eficácia do umidificador.

Não faça atividades físicas nos horários mais secos. Evite realizar atividade física entre às 10h e 16h, quando geralmente a umidade do ar está mais baixa, especialmente se for ao ar livre, em centros urbanos, onde a concentração de poluentes no ar é naturalmente maior. Prefira o início da manhã ou fim da tarde.

Mantenha a hidratação. Para evitar a desidratação, tome bastante líquido, principalmente água. Ao sair de casa, leve sempre uma garrafinha de água, evitando ficar longos períodos sem hidratação.

Mantenha a casa limpa. Manter ambientes limpos e arejados pode ajudar a evitar o acúmulo de pó e a transmissão de vírus, como o da gripe.

Evite permanecer em cômodos úmidos, fechados, lidar com papéis ou usar roupas e objetos guardados por muito tempo.

Evite carpetes ou cortinas que acumulem poeiras, além de roupas e cobertores de lã ou com pelos. Nesta época, os agasalhos recomendados são: malha, moletom, nylon ou couro.

*Com reportagens publicadas em 20/09/2017, 19/06/2020 e 21/06/2022.