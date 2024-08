Metralhadora de multas: radares registram quase 1 mi de infrações em SP

Levantamento do Observatório Mobilidade Segura, da Secretaria de Mobilidade de Trânsito do Município de São Paulo, aponta que os radares eletrônicos são responsáveis por registrar 893.613 das mais de 1,3 milhão de multas registradas nos primeiros quatro meses de 2024 na cidade.

Os agentes de trânsito, conhecidos como 'marronzinhos', ficam bem atrás na lista de registros. Sejam fiscais da CET ou policiais, eles anotaram manualmente a placa de veículos em 481.502 infrações.

A análise ainda mostra que cerca de um quarto dos veículos cadastrados na capital paulista já teve seu motorista autuado e multado. O levantamento indica que 24,05% dos veículos que circulam em território paulistano já tomaram pelo menos uma multa na cidade.

Terça-feira é o dia com maior probabilidade de ser multado no trânsito de São Paulo. Foram 253.507 multas, seguido pelas segundas-feiras com 230.620 e a quarta-feira com 223.097. Domingo, com menos trânsito e maior possibilidade de multas por excesso de velocidade, registrou o menor número, com 115.935 ocorrências.

Arrecadação bilionária

As multas são responsáveis por uma robusta arrecadação. Segundo a Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo, o valor da receita arrecadado pela prefeitura com multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é de R$ 623.183.336,65 até abril deste ano. A previsão de arrecadação com multas em 2024, de acordo com a Lei Orçamentária Anual do Município, é de quase R$ 1,9 bilhão.

A reincidência nas infrações é um dos aspectos mais preocupantes. Um segmento considerável dos condutores penalizados já havia cometido transgressões anteriormente: cerca de 43,56% dos que receberam uma multa são reincidentes, sendo que 21,04% destes condutores tiveram pelo menos duas infrações e cerca de 23% já tomaram mais de três este ano.

Multas mais cometidas

O excesso de velocidade lidera o ranking com 35,7% das ocorrências, uma infração que varia de média a gravíssima dependendo do quanto o limite de velocidade é ultrapassado.

Em segundo lugar, com 4,65%, está o ato de avançar o semáforo vermelho, uma infração considerada gravíssima. Estacionar em local ou horário proibido aparece em terceiro, com 4,56%, uma infração cuja gravidade pode variar conforme o contexto específico do estacionamento irregular.

Outras infrações frequentes incluem uso do aparelho celular enquanto dirige, transitar na faixa exclusiva para transporte coletivo, não utilizar o cinto de segurança e dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou com a CNH vencida.

