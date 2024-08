Mergulhadores buscam executivos de tecnologia e de banco após naufrágio de iate

Por Giselda Vagnoni

PALERMO (Reuters) - Mergulhadores vasculhavam os destroços de um iate de luxo na costa da Sicília nesta terça-feira para buscar seis pessoas desaparecidas, incluindo o empresário de tecnologia britânico Mike Lynch e executivo do Morgan Stanley, após uma intensa tempestade que afundou a embarcação na segunda-feira.

O Bayesian, de bandeira britânica, um iate de 56 metros de comprimento, transportava 22 pessoas e estava ancorado no porto de Porticello quando foi atingido por uma forte tempestade antes do amanhecer.

Quinze pessoas escaparam antes que o barco virasse e o corpo de uma pessoa foi rapidamente recuperado. Seis passageiros continuavam desaparecidos - Lynch e sua filha de 18 anos, o presidente não-executivo do Morgan Stanley International Jonathan Bloomer, o advogado do Clifford Chance Chris Morvillo, e suas esposas.

"O medo é que os corpos tenham ficado presos dentro da embarcação", que estava a 49 metros de profundidade, disse Salvatore Cocina, chefe da proteção civil na Sicília, à Reuters.

"A maior dificuldade que temos é devido à profundidade, que não permite longos períodos de intervenção", afirmou o mergulhador do corpo de bombeiros Marco Tilotta aos repórteres. "Planejamos (...) procurar centímetro por centímetro."

Tilotta disse que a embarcação parecia estar intacta e estava deitada sobre seu lado direito. Os mergulhadores ainda não haviam verificado se o mastro de 72 metros havia se partido em alguma parte de seu comprimento.

Lynch, de 59 anos, é um dos empresários de tecnologia mais conhecidos do Reino Unido. Ele criou a maior empresa de software do país, a Autonomy, a partir de sua pesquisa inovadora na Universidade de Cambridge e ficou conhecido como o Bill Gates do Reino Unido.

Ele vendeu a empresa para a HP por 11 bilhões de dólares em 2011, e depois disso o negócio se desfez de forma espetacular com a gigante da tecnologia dos EUA acusando-o de fraude, o que resultou em um longo julgamento. Lynch acabou sendo absolvido por um júri em San Francisco em junho.

Morvillo representou Lynch no caso, enquanto Bloomer apareceu como testemunha em seu nome.

Em uma aparente coincidência extraordinária, Stephen Chamberlain, corréu de Mike Lynch no julgamento, morreu após um acidente de trânsito no Reino Unido no fim de semana, disse seu advogado na segunda-feira.

O Bayesian era de propriedade da esposa de Lynch, que sobreviveu ao desastre, e outros convidados do iate incluíam colegas de Lynch. O único corpo recuperado até o momento foi o do chef de cozinha Ricardo Thomas, cidadão de Antígua.

O Marine Accident Investigation Branch, do governo britânico, disse que enviou quatro de seus inspetores à Sicília para realizar uma "avaliação preliminar".