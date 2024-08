Mbappé aciona Liga de Futebol Profissional francesa para cobrar pagamento de € 55 milhões do PSG

Quase dois meses após o fim de seu contrato com o PSG, o capitão da seleção francesa Kylian Mbappé continua em litígio com seu ex-clube. De acordo com informações do jornal Le Monde desta terça-feira (20), o atacante francês acionou a comissão jurídica da Liga de Futebol Profissional (LFP) para resolver uma disputa financeira sobre salários e bônus não pagos.

Segundo o Le Monde, Mbappé pede o pagamento de uma quantia de € 55 milhões (R$ 331 milhões) que inclui o último terço de um bônus de € 36 milhões brutos (R$ 217 milhões), que o jogador deveria receber em fevereiro, os últimos três meses de salários previstos em seu contrato (abril, maio e junho), além de um "bônus ético" ao longo desses três meses.

Os conselheiros jurídicos do jogador enviaram ao PSG em meados de junho, uma intimação, de acordo com informações do L'Equipe.

Em 8 de agosto, Mbappé notificou os fatos à comissão jurídica da LFP, se baseando no artigo 259 do código do futebol profissional, segundo o qual "os salários devem ser depositados pelos clubes aos jogadores contratados até o último dia de cada mês".

Com poder disciplinar, a comissão jurídica da LFP tem competência, quando constata por decisão "qualquer falta de pagamento de quantias devidas de forma determinada, líquida e exigível" por um clube francês a um jogador, para proibir o clube de "recrutar qualquer novo jogador até que a situação esteja regularizada", conforme especificado no regulamento administrativo da liga.

O diário indica ainda que Mbappé também entrou em contato com a UEFA através da Federação Francesa de Futebol (FFF).

Desistência

O PSG, cujo acionista principal é Qatar Sports Investments, não quis reagir, mas uma fonte próxima ao clube explicou à AFP que "as coisas são muito mais positivas nos bastidores e as discussões em curso decorrem de forma construtiva há muitos meses", acrescentando que a gestão parisiense "não recebeu nada" da LFP ou da FFF.

"O jogador sabe o que assinou em diversas ocasiões, pública e privadamente", acrescentou a fonte.

No início do ano, ambos os lados alegaram que Mbappé tinha desistido de parte dos seus bônus num acordo com o PSG no verão passado, depois de ter sido afastado do time por um mês. Estes bônus rondavam os € 70 milhões (R$ 422 milhões), segundo fonte próxima do clube, cobrindo financeiramente o PSG pela saída do jogador, que assinou com o Real Madrid no final do contrato, em junho, sem que o clube fosse indenizado.

Segundo fonte próxima do assunto, o não pagamento do salário de Mbappé em abril estava ligado a este acordo celebrado no verão de 2023, entre o jogador e o PSG.