Marca chinesa que chegou ao Brasil promete carregar carro em 10 minutos

A Zeekr disse que sua mais nova bateria de fosfato-lítio tem a taxa de carregamento mais veloz do mundo, indo de 10% para 80% em apenas dez minutos e 30 segundos. Sua autonomia quando carregada em 100% no ciclo chinês é de 688 km.

O que aconteceu

Com chegada recente ao Brasil, a marca chinesa Zeekr disse que seu novo carro tem a bateria com o carregamento mais veloz do mundo.

O Zeekr 007 possui, de acordo com a marca, a possibilidade de carregar de 10% até 80% em pouco mais de dez minutos em um carregamento ultrarrápido. A bateria de fosfato-lítio teria "materiais otimizados e tecnologia atualizada", o que permite velocidade de carregamento maior do que as baterias de níquel-cobalto-manganês atuais.

O novo sedã 007 deve iniciar suas entregas na próxima semana com autonomia de 688 km, e a possibilidade de carregar para alcançar 500 km de autonomia em 15 minutos de carga.

Imagem: Divulgação

O novo carro tem interior de luxo com bancos de couro Nappa com funções de aquecimento, ventilação e massagem na parte dianteira. Há também sistema de infoentretenimento de 15 polegadas e um head-up display de 35,5 polegadas.

O Zeekr 007 ainda tem possibilidade de ter tração traseira ou integral. A primeira tem potência de 421 cv e a segunda de 646 cv.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.