Ibovespa mantém viés positivo na abertura após renovar máximas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mantinha o viés positivo nos primeiros negócios desta terça-feira, após renovar máximas históricas na véspera, quando chegou a superar os 136 mil pontos no melhor momento, ainda embalado pela perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos.

Em dia de agenda macro fraca, investidores monitoram declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, conforme crescem as análises de que a autoridade monetária pode precisar elevar a Selic neste ano.

Às 10:06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,13%, a 135.951,04 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, cedia 0,05%.

(Por Paula Arend Laier)