Homem confessa ter matado a mãe com facadas e pauladas enquanto ela dormia

A Polícia Militar de Goiás prendeu um homem suspeito de matar a mãe com golpes de faca e pau enquanto a vítima dormia, em Cachoeira Dourada, no sul do estado, na sexta-feira (16).

O que aconteceu

Suspeito, identificado como Leandro, confessou o crime no momento da prisão, efetuada no domingo (18). Vídeo divulgado pela Polícia Militar nas redes sociais mostra o homem relatando o ocorrido e ele diz que matou a genitora enquanto a vítima estava dormindo no sofá da casa.

Homem alega que assassinato foi motivado por "discussão besta" com a mãe. Ele também diz que, na ocasião, estava com "droga na cabeça", ou seja, havia feito uso de entorpecentes. Não foi informado se ele já possuía antecedentes criminais.

Justiça de Goiás manteve a prisão do homem. Leandro passou por audiência de custódia no Tribunal de Justiça do estado, na segunda-feira (19), que converteu a prisão para preventiva e ele foi encaminhado ao sistema prisional goiano. O UOL não conseguiu localizar a defesa de Leandro.