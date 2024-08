Hezbollah afirma que disparou foguetes contra posições israelenses

O movimento libanês Hezbollah afirmou que lançou várias salvas de foguetes nesta terça-feira (20) contra posições do Exército de Israel nas Colinas de Golã anexadas, "em resposta" aos bombardeios israelenses de segunda-feira contra o Líbano.

Os combatentes do Hezbollah lançaram "intensas salvas de foguetes" contra duas posições militares israelenses em Golã, "em resposta aos ataques do inimigo israelense contra o Vale do Becaa", afirmou o grupo pró-Irã em um comunicado.

Uma fonte próxima ao Hezbollah disse que o ataque israelense visou um depósito de armas no leste do Líbano.

O Exército de Israel confirmou que identificou 55 projéteis disparados do Líbano.

"Alguns projéteis foram interceptados e os demais caíram em áreas desertas. Não foram registrados feridos", afirma um comunicado militar.

As salvas foram disparadas depois que Israel atacou depósitos de armas no leste do Líbano na segunda-feira.

O ataque israelense aconteceu depois que um soldado morreu no norte do país vítima de disparos do Hezbollah, a morte mais recente em 10 meses de trocas de tiros na fronteira entre o Hezbollah e as forças de Israel.

Os ataques entre Hezbollah e Israel são quase diários desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023.

A violência entre Israel e Hezbollah já deixou mais de 585 mortos no Líbano desde 8 de outubro, principalmente combatentes do Hezbollah, mas também pelo menos 128 civis, segundo um levantamento da AFP.

Vinte e três soldados e 26 civis morreram em Israel e nas Colinas de Golã sírias, ocupadas por Israel, segundo as autoridades israelenses.

