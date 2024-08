Haddad diz que "tudo leva a crer" que compensação à desoneração da folha salarial será aprovada

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que tudo leva a crer que o projeto que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores será aprovado, ressaltando que a proposta assegura 26 bilhões de reais de compensação para a renúncia.

Falando em evento do BTG Pactual, em Brasília, Haddad disse que a proposta permitirá acesso do governo a "um recurso que já deveria estar em caixa".

A votação no Congresso sobre a proposta de compensação da desoneração folha de pagamento, que inclui um regime de transição para o fim do benefício, está prevista para ser retomada nesta terça-feira no plenário do Senado.

(Por Bernardo Caram e Fernando Cardoso)