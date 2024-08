Haddad alerta sobre calibragem dos juros: pode-se abortar processo virtuoso pelo lado da oferta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 20, que o País já está vivendo um período de bastante restrição na política monetária e que há confiança técnica nas decisões do Banco Central, mas é preciso cuidado com a calibragem dos juros.

"Estou falando aqui por hipótese. Se você apertar demais o monetário no momento em que você pode ter uma turbulência externa, momentânea, e não está olhando para a inflação do final de 2025, começo de 2026, você pode abortar um processo virtuoso de combate à inflação pelo lado da oferta. Estamos começando a ter formação bruta de capital no país. Se, de repente, você erra na dose, você aborta esse processo de ampliação da capacidade instalada, você vai ter problema inflacionário também. Então, óbvio que o Banco Central tem que olhar para a curva de demanda, mas tem que olhar para a curva de oferta também e o fiscal tem que ajudar", afirmou Haddad, durante palestra sobre "Perspectiva Econômica Brasileira" em evento realizado pelo BTG-Pactual, em São Paulo.

O ministro reforçou que monetário e fiscal são braços do mesmo organismo e precisam estar harmonizados para promover o crescimento do País. Ele também reforçou que os setores da economia estão preparados para economia decolar.

"Está todo mundo preparado, está todo mundo se preparando e já com medidas tomadas para decolar. Quer dizer, ninguém está deixando de perceber que nós temos uma oportunidade diante de nós", afirmou Haddad.