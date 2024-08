Futuros de Wall Street oscilam pouco após S&P estender sequência de ganhos; Fed segue em foco

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta terça-feira, em meio à consolidação das apostas de um corte na taxa de juros dos Estados Unidos em setembro antes do discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole, na sexta-feira.

O S&P 500 e o Nasdaq ampliaram seus ganhos pela oitava sessão consecutiva na segunda-feira, a maior sequência até agora neste ano.

Dados recentes têm mostrado um consumidor ainda resiliente, apesar do abrandamento das condições econômicas, aumentando as expectativas de que o Fed começará a afrouxar sua política monetária quando se reunir em setembro.

Atualmente, operadores veem uma chance de 75,5% de o Fed cortar os juros em 25 pontos-base em setembro, em comparação com uma divisão quase uniforme entre um corte de 50 e 25 pontos-base observada há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch.

Achilleas Georgolopoulos, analista de investimentos da corretora de câmbio XM, no entanto, fez uma observação cautelosa.

"As previsões são relativamente agressivas, considerando-se o estado da economia dos EUA e, potencialmente, revelam as expectativas dos analistas de que Powell será relativamente 'dovish' em Jackson Hole", disse Georgolopoulos.

"Esse é provavelmente o principal cenário de mercado atualmente precificado, o que aumenta a possibilidade de uma reação aguda se Powell repetir sua visão equilibrada e não parecer 'dovish'."

O discurso de Powell em Jackson Hole na sexta será analisado em busca de quaisquer sinais de reconhecimento de um corte nos juros em setembro.

O futuro do S&P 500 subia 0,06%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,11%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,04%.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)