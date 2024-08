Por R$ 410, cooktop de 4 bocas vale a pena? Veja opiniões de quem comprou

Para quem curte cozinhar, nada como pilotar um cooktop estiloso e de boa qualidade. Se for fácil de limpar, então, melhor ainda. De acordo com quem já comprou, este é o caso do modelo CTG-01, da marca Mondial, que o Guia de Compras UOL encontrou com 18% de desconto, por R$ 409.

Segundo o fabricante, o eletrodoméstico conta com recursos importantes, como acendimento automático e uma combinação de queimadores ultrarrápido, rápido e semirrápido. Confira a seguir mais informações sobre o cooktop da Mondial e as opiniões de quem já o comprou:

O que diz a Mondial sobre o cooktop?

Mesa de vidro temperado, fácil de limpar, com melhor disposição e aproveitamento entre as bocas;

Quatro bocas, com potência total de 8.400W: 1 queimador ultrarrápido (2650W), 1 queimador rápido (2350W) e 2 queimadores semirrápidos (2x 1700W);

Botões removíveis, o que evita o acúmulo de gordura e facilita a limpeza;

Acendimento automático, garantindo agilidade e segurança;

Design moderno, com botões com detalhes em aço inox;

É bivolt.

O que diz quem comprou?

O Cooktop CTG-01, da marca Mondial, tem mais de 3 mil avaliações de consumidores na Amazon, com nota média é de em 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos para os consumidores foram a qualidade e a chama alta do cooktop.

Produto de qualidade, fácil de limpar, e bonito. José Fernandez

Adorei! É lindo com acabamentos ótimos e as bocas muito funcionais. Sendo 2 pequenas uma média e uma grande! Muito potentes e a assistência veio e fez a conversão conforme pede a Mondial. Mas não foi totalmente gratuito. Tive que pagar pelos "acessórios " que não estavam cobertos. Maria Fernanda

O produto é muito bom, bem embalado e funcionando bem. Os queimadores tem chama alta e rápida, o que otimiza o tempo na cozinha. Recomendo! Edjane da Silva

Possui bocas com as chamas bem altas, é fácil de limpar, mover e instalar, como um fogão normal. Jennifer

Pontos de atenção

Alguns consumidores relataram ter enfrentado problemas elétricos, com as bocas e insatisfação com o tamanho do fio para tomada.

Fiz a compra e, ao receber, notei que os parafusos de fixação dos queimadores estavam oxidados. Após a troca, notei que a nova unidade apresentou o mesmo problema. Fiquei com ele pois precisava, mas, em menos de três meses, deu defeito na parte elétrica. Felipe Cruz

Depois de dois meses de uso os acendedores não acendem. Troquei a tomada e nem sinal, com se estivesse sem energia. Sérgio

As chamas são bem fortes, tome cuidado para não queimar o arroz. É simples e prático. Única observação é que o fio da tomada poderia ser um pouco maior, mas isso se resolve fácil com uma extensão. Yuri Fellipe

