Por Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - O Exército russo disse nesta terça-feira que suas forças assumiram o controle do que descreveu como o centro logístico estrategicamente importante de Niu-York, no leste da Ucrânia, parte da operação de Moscou para capturar toda a região de Donetsk.

Mesmo com as tropas ucranianas tentando avançar na região russa de Kursk após um ataque surpresa pela fronteira em 6 de agosto, o destino de Niu-York -- que a Reuters não pôde confirmar de forma independente -- é um lembrete de que as forças russas estão avançando com sua própria ofensiva no leste da Ucrânia.

A Rússia se refere a Niu-York, denominação retomada pela Ucrânia em 2021, como Novgorodskoye, nome russo do vilarejo na era soviética.

"Como resultado da ação intensa de unidades do 'Agrupamento Central' de tropas, um grande agrupamento de tropas inimigas foi esmagado e um dos maiores vilarejos na aglomeração de Toretsk e o centro logístico estrategicamente importante de Novgorodskoye... foram liberados", disse o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

O Exército ucraniano não respondeu a um pedido de comentário sobre a situação atual do vilarejo em um primeiro momento.

Com uma população pré-guerra de pouco menos de 10.000 habitantes, Niu-York fica na linha ferroviária para Sloviansk, uma das cidades no leste da Ucrânia que Moscou deseja tomar há muito tempo.

O Exército ucraniano disse no início desta terça-feira que havia combates pesados em andamento no setor de Toretsk, inclusive em Niu-York, em meio a relatos de blogueiros militares russos de que as forças de Moscou estavam realizando operações de limpeza em Niu-York.

Em um relatório matinal, o grupo de forças Khortytsia da Ucrânia disse no Telegram que as forças russas haviam tentado avançar 24 vezes em várias áreas, incluindo Niu-York.

Na segunda-feira, Vladimir Rogov, uma autoridade apoiada pela Rússia, publicou um vídeo de um soldado russo hasteando a bandeira russa no topo do que parecia ser um prédio administrativo em Niu-York, enquanto uma bandeira ucraniana carbonizada jazia na calçada no lado de fora.