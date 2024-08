EUA e Coreia do Sul realizam exercícios aéreos conjuntos para combater ameaça da Coreia do Norte

SEUL (Reuters) - Mais de 200 caças sul-coreanos e norte-americanos devem voar 24 horas por dia durante cinco dias nesta semana, o que marcaria o maior número de missões realizadas em treinamento pelos aliados, informou a Força Aérea da Coreia do Sul na terça-feira.

Os treinos fazem parte dos exercícios anuais Ulchi Freedom Shield, projetados para aumentar a prontidão conjunta das forças armadas sul-coreanas e norte-americanas contra as ameaças da Coreia do Norte, acrescentou.

Aeronaves em voos de patrulha defensiva estão sendo desviadas para cenários de combate aéreo em exercícios simulados que envolvem interdição de aeronaves inimigas e defesa contra mísseis de cruzeiro, informou.

Aeronaves de duas alas de caças dos EUA baseadas na Coreia do Sul estão participando, segundo a Força Aérea. Os Estados Unidos mantêm 28.500 soldados na Coreia do Sul para a defesa combinada contra a Coreia do Norte, que possui armas nucleares.

A Coreia do Norte rotineiramente critica os exercícios anuais Ulchi Freedom Shield, que começaram na segunda-feira e se estenderão até 29 de agosto, por aumentar as tensões na península coreana, chamando-os de ensaios para uma guerra nuclear.

Embora esteja tentando modernizar sua frota aérea, o Norte enfrenta desafios para introduzir novas aeronaves e depende, em grande parte, de aeronaves de combate obsoletas e envelhecidas, até mesmo alguns antigos caças MiG soviéticos que foram introduzidos na década de 1950.

Pyongyang aumentou sua capacidade de guerra tática, envolvendo mísseis de curto alcance e artilharia pesada, com o objetivo de atingir o Sul, depois de ter feito avanços significativos nos programas nucleares e de mísseis balísticos de longo alcance.

