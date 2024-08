Escalada do tráfico de drogas na França está ligada à redes do Brasil, Holanda e Nigéria

Nesta terça-feira (20), o Le Parisien e o Le Monde destacam o mesmo fenômeno: o crescimento do tráfico de drogas e da violência de gangues em território francês, que chama a atenção e preocupa cada vez mais as autoridades policiais do país. As redes de tráfico de entorpecentes mais proeminentes teriam dimensões internacionais e conexões com países como Nigéria, Holanda e Brasil.

O Le Monde destaca a situação na região de Bouches-du-Rhône, no sul da França, cuja capital é Marselha. Na cidade, grupos nigerianos ligados ao tráfico se fortaleceram nos últimos anos. Segundo a reportagem, tais facções teriam começado como mão-de-obra contratada por redes de tráfico de drogas bem estabelecidas na região, porém na base da hierarquia como vigias ou traficantes. Hoje, comandam operações fundamentais do tráfico de drogas em alguns pontos do litoral sul francês, de acordo com várias fontes da polícia local.

O texto afirma que as gangues nigerianas seriam tão "poderosas", que a tomada de controle do tráfico, principalmente de cocaína e heroína, também tem sido observada em várias cidades da Sicília, na Itália, país que a publicação considera "a porta de entrada da Europa para essas organizações criminosas".

Après les opérations « Place nette », des points de deal de drogues « déstabilisés » et un été meurtrier en France

Ao falar sobre Paris, o Le Monde mostra que investigações realizadas nos últimos três anos pela Divisão Antidrogas da polícia francesa desmantelaram outras redes de tráfico de entorpecentes com dimensão internacional, às vezes com filiais que se estendiam da Holanda ao Brasil. Os pontos de venda e transação dessas facções parisienses se localizavam em restaurantes ou salões de cabeleireiro, concentrados no 18º distrito da capital parisiense.

Explosão sem precedentes de violência

Sob a mesma ótica do tráfico, o jornal Le Parisien menciona Grenoble, considerada a capital dos Alpes franceses. A edição desta terça-feira afirma que "a cidade está passando por uma explosão sem precedentes de violência ligada ao tráfico de drogas".

À Grenoble et à Échirolles en Isère, le trafic de stupéfiants s'opère au vu et au su de tous, avec des points de deal en centre-ville





O procurador público Éric Vaillant, entrevistado pelo jornal, alerta para a escalada de tiroteios na região. "Não vi nada parecido com isso desde que assumi meu cargo em Grenoble, há cinco anos. Tiroteios a cada dois ou três dias durante quase um mês", afirmou, comparando a situação a "uma intensa guerra de gangues".

Segundo o procurador, "desde o início do ano, houve uns 15 tiroteios, com outros tantos feridos e um morto, mas o que há de especial nas últimas semanas é a densidade. Dito isso, o tráfico nessa cidade tem sido intenso há várias décadas, e em um nível alto para os padrões franceses".

Éric Vaillan disse ainda que, a partir de suas investigações, está convencido de que os traficantes de drogas que estão atrás das grades continuam a administrar seus negócios na prisão. Ele aponta que os lucros de "alguns chefões locais" podem chegar ao faturamento diário de € 35 mil, o equivalente a mais de R$ 200 mil por dia.