Egito confirma nova rodada de negociações sobre Gaza

TEL AVIV, 20 AGO (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, anunciou nesta terça-feira (20) que o Cairo sediará uma nova rodada de negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza nos dias 22 e 23 de agosto.

As tratativas foram confirmadas pelo chanceler egípcio em entrevista à emissora Sky News e darão sequência às conversas realizadas na semana passada em Doha, no Catar.

Os dois países árabes, ao lado dos Estados Unidos, exercem o papel de mediadores nas negociações entre Israel e Hamas, que ainda estão distantes de um acordo, sobretudo na questão referente à presença de tropas invasoras em Gaza.

"Não estou certo de que haverá um acordo", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, segundo relato de familiares de reféns que o encontraram nesta terça-feira.

"Se houver acordo, os combates em Gaza serão retomados após 42 dias, até a eliminação do Hamas", acrescentou, de acordo com as mesmas fontes.

O grupo islâmico, no entanto, diz que aceitará apenas um cessar-fogo definitivo e que preveja a retirada total das tropas de Israel do enclave, inclusive do corredor Filadélfia, na fronteira com o Egito, hipótese refutada por Tel Aviv.

"Não vamos nos retirar do eixo de Filadélfia em nenhum caso", prometeu Netanyahu a familiares de reféns.

Os corpos de seis sequestrados em 7 de outubro foram recuperados pelo Exército israelense em Gaza nesta terça, mas o número de reféns ainda vivos é incerto.

O conflito foi deflagrado após atentados do Hamas que deixaram 1,2 mil mortos em Israel, cujos ataques no enclave palestino já mataram mais de 40 mil pessoas. (ANSA).

