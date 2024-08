'É um milagre estarmos vivos', dizem sobreviventes de naufrágio

PALERMO, 20 AGO (ANSA) - Ainda em estado de choque pelo ocorrido, os sobreviventes do naufrágio do veleiro de luxo Bayesian, na Sicília, afirmaram nesta terça-feira (20) que é um "milagre" estarem vivos.

As pessoas que escaparam com vida do incidente, entre elas Leah Randall e Kaja Chichen, de 20 e 22 anos, respectivamente, estão hospedadas em um hotel em Santa Flavia.

"É um milagre estarmos vivos. Foi terrível", afirmaram as jovens, que não seguraram as lágrimas durante o relato.

A embarcação, que levava 12 passageiros e 10 tripulantes, foi atingida por um tornado em meio a uma onda de mau tempo na região, na última-segunda-feira (19).

O naufrágio deixou uma pessoa morta - o cozinheiro do veleiro - e seis desaparecidos, incluindo os milionários britânicos Mike Lynch, empresário do ramo de tecnologia, e Jonathan Bloomer, presidente do banco Morgan Stanley International.

As buscas pelos sumidos foram intensificadas, pois dois mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Gênova chegaram na costa de Palermo com um contentor "equipado com uma unidade compressora para recarga de gases respiráveis, que não o ar, úteis para as operações" pois permitirão "aumentar o tempo de permanência em profundidade e oferecer mais segurança". (ANSA).

