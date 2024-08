Durigan: governo anunciará mais receitas, em intensidade menor que em 2023

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará em breve novas medidas para elevar a receita, mas alertou que elas serão em menor intensidade do que as adotadas no ano passado.

Ao participar do evento Macro Day, do banco BTG Pactual, Durigan também disse que o governo tem "todas as condições" de cumprir a meta fiscal de zerar o déficit primário neste ano, desde que o Congresso aprove a compensação para a desoneração da folha de pagamento e que o acordo sobre este tema seja homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Também presente no evento, o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, disse que o governo tem "os instrumentos necessários" para cumprir a meta prevista no arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso Nacional e que continuará a trabalhar neste sentido.