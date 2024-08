Dona da Sodiê conta como superou crise após conflito com Nestlé

A fundadora da Sodiê, Cleusa Maria, já foi boia-fria, cortadora de cana-de-açúcar e empregada doméstica. Hoje, comanda uma das maiores redes de franquias do país, com mais de 340 unidades espalhadas por 16 estados e um lucro de R$630 milhões no ano passado.

Em 2007, porém, um conflito com a Nestlé quase comprometeu o sucesso do empreendimento. "Foi uma puxada de tapete", relembra ela, em participação no Divã de CNPJ desta semana.

Cleusa Maria fez seu primeiro bolo quando uma antiga patroa pediu sua ajuda. A mulher, que vendia bolos, havia quebrado a perna e precisava de alguém para preparar o bolo de aniversário de sua sobrinha. Ela ensinou o passo a passo a Cleusa, que foi para o fogão.

O resultado surpreendeu a chefe, que decidiu presenteá-la com uma batedeira. Cleusa passou a fazer bolos à noite para vender — de dia, trabalhava em uma fábrica de autofalantes. Em 1997, com a fama do negócio, pediu demissão da fábrica e, com o dinheiro da rescisão, alugou um espaço de 20 m² para abrir sua loja. Foi ali que nasceu a "Sensações Doces".

Esse nome acompanhou o empreendimento ao longo de dez anos, período no qual foram abertas 74 lojas pelo Brasil. Quando tudo parecia ir bem, Cleusa descobriu que uma multinacional estava indeferindo o pedido do registro de sua marca por violação de direitos autorais.

"Eu estava com 74 lojas e a marca começou a ser indeferida pelo INPI, que é onde você registra a marca. A Alessandra, uma advogada e amiga que trabalhava comigo, disse: 'Olha, tem uma empresa suíça que não deixa a sua marca passar'. Eu pensava: 'O que uma empresa suíça quer comigo?'. Não dei muita bola", relembra Cleusa.

Logo depois, ela descobriu que a empresa em questão era a Nestlé, que havia registrado um de seus chocolates com o mesmo nome.

Eu estava começando a ficar em pé no negócio, já com 74 lojas, financeiramente estável e, de repente, veio uma puxada de tapete. Meu filho falava 'Mãe, a gente não vai conseguir'. Eu falei 'A gente vai conseguir, sim'. Cleusa Maria, dona da Sodiê

A transição de nome não foi fácil. "Me deixou no vermelho por quase quatro anos, porque, para que meus franqueados não se desesperassem e para que não desmoronasse o negócio, eu assumi todo o prejuízo sozinha. Troquei todos os tapetes, faixadas e comunicações das 74 lojas", contou Cleusa.

A dona da Sodiê diz que procurou ajuda em uma consultoria de São Paulo: "Essa consultoria me mostrou os caminhos e disse que eu poderia continuar no mercado, porque minha marca era importante, mas que eu tinha que convencer meus franqueados que, além da marca, a gente tinha um produto"

Aí eu fui para a feira de franquia, fizemos uma convenção, a consultoria levou camiseta, todo mundo colocou e eu fui pra frente pela primeira vez falar para os meus franqueados que a gente ia vencer aquela troca de marca, porque eu ia pagar tudo. Os franqueados confiaram em mim, essa foi a grande sacada que eu tive, porque [o negócio] podia desmoronar. Cleusa Maria, dona da Sodiê

A "Sensações Doces" passou a ser "Sodiê", junção do prefixo dos nomes de seus filhos, Sofia e Diego.

Hoje, não só o problema com a Nestlé foi resolvido, como também ela é parceira da Sodiê. "A Sodiê não tem fábrica, cada loja tem sua cozinha. Os ingredientes são homologados, temos parceiros, e a Nestlé é um dos nossos maiores parceiros — a mesma que não me deixou usar a marca lá atrás", disse Cleusa.

A dona da Sodiê também contou que contratou um CEO da multinacional suíça para ajudar a administrar sua franquia de bolos, o que ela descreve como "o maior investimento" que já fez na história da empresa.

Há dois anos, contratei um CEO que veio da Nestlé, então eu trouxe um cara que veio de mercado. (...) Foi a minha maior conquista em termo empresarial. Falar 'Vem, amigo, eu pago teu preço'. Hoje, a minha paz não tem preço. Cleusa Maria, dona da Sodiê

