Gabarito CNU: veja respostas oficiais do "Enem dos Concursos"

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta terça-feira (20) o gabarito oficial do Concurso Nacional Unificado. O CNU concentrou em uma única prova diferentes concursos para a seleção de funcionários públicos federais.

Confira o gabarito oficial.

O que aconteceu

Cerca de um milhão de brasileiros realizaram a prova do Concurso Nacional Unificado. Trata-se do primeiro concurso do tipo organizado pelo governo federal e que tem o objetivo de unificar e aprimorar a seleção de servidores para 21 órgãos do governo federal. O CNU estava previsto para ser realizado em 5 de maio, mas foi adiado para 18 de agosto após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

São 6.640 vagas, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil. O primeiro turno de provas começou às 9h (horário de Brasília) e terminou às 11h30. À tarde, os portões ficam abertos das 13h às 14h, e as provas recomeçam às 14h30. O prazo para finalizar a prova era até às 17h30, mas os participantes podiam sair a partir das 16h30. Pessoas com deficiência tiveram mais tempo, podendo concluir até às 19h.

Prova teve mais de 50% de abstenção. Mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram para o exame. No entanto, apenas um milhão compareceram para realizar a prova.

Cerca de 500 pessoas foram desclassificadas por terem desrespeitado regras. Número inclui pessoas que levaram o caderno de prova e que adotaram outras medidas que estavam previstas no edital que levariam à desclassificação. Número representa 0,05% dos candidatos.

Ao todo, governo mobilizou cerca de 200 mil profissionais para a realização do concurso no domingo e nos dias anteriores.

Inscrições

Mulheres foram a maioria entre os inscritos. Público feminino representou 56,2% das inscrições. Dentre os candidatos, 415,4 mil solicitaram cotas raciais e 10,3 mil indígenas se inscreveram. Além disso, segundo o Ministério da Gestão, 44 mil pessoas inscritas afirmaram ter alguma deficiência, serem autistas, gestantes, lactantes e terem outras limitações funcionais e necessidade de adaptações para realização das provas.

Provas foram aplicadas em 228 cidades de todos os estados e no DF. A prova tem questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 8 de outubro. O resultado definitivo será anunciado em 21 de novembro. Já a convocação para posse começará em janeiro de 2025.

Provas foram entregues pelos Correios. A operação envolveu números grandiosos: 20 mil malotes entregues em mais de 3.500 locais, em duas horas, totalizando 170 toneladas. Para que todas as provas chegassem ao destino final, desde o início da operação, a empresa percorreu mais de 153 mil quilômetros — o que equivale a quase quatro voltas completas na Terra.