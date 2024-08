China construirá 11 novos reatores nucleares

A China aprovou a construção de 11 novos reatores nucleares distribuídos por cinco centrais já existentes, informou a imprensa estatal do país, que tenta reduzir as emissões de gases do efeito estufa dos combustíveis fósseis.

O primeiro-ministro Li Qiang presidiu a reunião executiva do Conselho de Estado de segunda-feira que autorizou os projetos, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

Três projetos aprovados são da empresa estatal China National Nuclear Power, seis de sua unidade com cotação na Bolsa CGN Power Co e dois da State Power Investment Corp.

A China tem atualmente 56 reatores operacionais, que geram 20% da energia elétrica do país, segundo a Associação Nuclear Mundial.

A publicação econômica estatal Jiemian destacou que o investimento nos reatores deve superar 220 bilhões de yuans (30,8 bilhões de dólares, 167 bilhões de reais) e que a construção vai demorar cinco anos.

A China é a maior emissora mundial de gases do efeito estufa, que provocam a mudança climática.

O país se comprometeu a atingir o pico de emissões entre 2026 e 2030 e a atingir a neutralidade de carbono em 2060, mas a recente aprovação de centrais elétricas a carvão gera dúvidas sobre se o país conseguirá cumprir as metas.

isk/je/cwl/dbh/zm/fp

© Agence France-Presse