Carros da Tesla feitos na China terão sobretaxa menor da UE

Por Philip Blenkinsop e Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia reduziu em mais da metade a tarifa extra planejada para os veículos elétricos da Tesla fabricados na China, informou o órgão executivo do bloco nesta terça-feira.

A Comissão Europeia também revisou propostas de tarifas punitivas sobre importações de veículos elétricos fabricados na China, em conclusões preliminares de investigação sobre supostos subsídios chineses.

O órgão executivo estabeleceu a nova taxa extra reduzida de 9% para a Tesla, abaixo dos 20,8% indicados em julho, e disse que algumas montadoras chinesas em joint ventures com fabricantes europeus de veículos podem receber taxas punitivas mais baixas sobre as importações da China.

As tarifas se somam ao imposto padrão da UE de 10% sobre as importações de automóveis, uma medida que a Comissão diz ter como objetivo nivelar o campo de atuação e combater o que ela diz serem subsídios injustos.

A Tesla havia pedido um novo cálculo de sua tarifa com base em subsídios específicos que a empresa havia recebido. A Comissão disse nesta terça-feira que verificou que a empresa do bilionário Elon Musk recebeu menos subsídios do governo chinês em comparação com outras montadoras instaladas no país.

A Comissão, que define a política comercial da UE, disse que ainda acredita que a produção chinesa de veículos elétricos se beneficia de amplos subsídios e propôs tarifas de até 36,3%.

Isso é um pouco menor do que a alíquota máxima inicial planejada de 37,6%, estabelecida em julho para as empresas que não cooperaram com a investigação.

O Ministério do Comércio da China não comentou o assunto fora do horário comercial.

Pequim abriu uma contestação na Organização Mundial do Comércio (OMC) no início deste mês, dizendo que as tarifas provisórias da UE não têm base legal.

TARIFAS MENORES

A Tesla está entre as empresas que a UE diz que cooperaram com a investigação. A montadora não comentou o assunto.

A Comissão Europeia informou que as três empresas incluídas na amostragem estarão sujeitas, cada uma, a impostos provisórios ligeiramente inferiores aos indicados em julho.

A gigante chinesa de veículos elétricos BYD terá uma taxa de 17,0%, contra 17,4% em julho. A sobretaxa da Geely baixará de 19,9% para 19,3%, e a da SAIC, de 37,6% para 36,3%.

As empresas chinesas em joint ventures com montadoras da UE também podem se qualificar para a sobretaxa menor, disse a Comissão.