Bundesbank alerta para possível alta da inflação na Alemanha, mas vê recessão como improvável

O Bundesbank, banco central da Alemanha, fez um alerta para um possível aumento das taxas de inflação no final do ano, em relatório mensal publicado nesta terça-feira, 20. O BC projetou que a inflação subjacente também deve permanecer em um nível elevado devido às fortes pressões salariais que são contínuas.

Ainda que destaque uma provável expansão da produção econômica no terceiro trimestre do ano, o BC alemão acredita que o aumento será pequeno e deve atrasar ainda mais "o lento aumento esperado na atividade econômica". No entanto, a perspectiva de recessão é improvável, segundo o Bundesbank.

De acordo com o documento, os gastos do consumidor e o setor de serviços devem fornecer suporte à economia alemã.

O BC informou que as expectativas de renda aumentaram neste mês, assim como a propensão a compras. "No entanto, a incerteza do consumidor provavelmente continuará a reduzir qualquer aumento nos gastos das famílias. A incerteza econômica e política é alta e aumentou ainda mais no início do terceiro trimestre", aponta.