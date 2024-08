Banco do Japão destaca aumento da pressão salarial decorrente de mudanças estruturais no mercado de trabalho

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - A diminuição da população japonesa em idade ativa está levando a mudanças estruturais no mercado de trabalho que estão aumentando a pressão sobre as empresas para que aumentem os salários e os preços dos serviços, afirmou o Banco do Japão em dois documentos de pesquisa divulgados nesta terça-feira.

As conclusões reforçam o argumento do banco central japonês de que a ampliação das pressões inflacionárias justifica o aumento constante das taxas de juros dos atuais níveis próximos de zero.

A remuneração dos trabalhadores permanentes permaneceu estagnada, mesmo com a intensificação da escassez de mão de obra desde meados da década de 2010, uma vez que as mulheres e os idosos preencheram a lacuna assumindo empregos de meio período com baixa remuneração.

A tendência está mudando à medida que um grupo cada vez menor de trabalhadoras e idosos, o aumento de pessoas que trocam de emprego e um aumento na remuneração de empregos de meio período levam as empresas a aumentar a remuneração dos trabalhadores permanentes, disse o Banco do Japão em um documento de pesquisa sobre o mercado de trabalho japonês.

"A escassez de mão de obra está provocando mudanças no comportamento de fixação de salários das empresas", disse o documento. "É provável que o espaço para a oferta adicional de mão de obra diminua gradualmente, o que é visto mantendo a pressão de alta sobre os salários."

Essa pressão salarial está começando a substituir os custos das matérias-primas como o principal fator de inflação, disse o Banco do Japão em outro documento de pesquisa sobre os preços do setor de serviços do Japão.

Serviços que variam de aulas de inglês a mensalidades e massagens tiveram seus preços aumentados, já que os custos de mão de obra continuam a aumentar, disse o documento.

"Com o aumento da pressão salarial, o comportamento de fixação de preços das empresas está mudando" e sustentando os preços do setor de serviços, que oscilaram em torno de zero desde o final da década de 1990, disse o documento.

O Banco do Japão encerrou as taxas de juros negativas em março e elevou os custos dos empréstimos de curto prazo para 0,25% em julho, com base na visão de que uma sólida recuperação econômica manterá a inflação de forma duradoura em sua meta de 2%.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que o banco central continuará aumentando as taxas de juros se o crescimento econômico e a inflação estiverem de acordo com suas projeções.