Autoridades do Fed mostram preocupação com mercado de trabalho antes de Jackson Hole

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve que comparecerão ao simpósio anual do banco central dos Estados Unidos em Jackson Hole, no Estado de Wyoming, nesta semana, podem estar satisfeitas com o fato de que a taxa de desemprego no país, a 4,3%, continua baixa em relação aos padrões históricos.

Mas geralmente a experiência dos EUA com o desemprego desde o final da década de 1940 tem envolvido taxas que, na maioria das vezes, estão abaixo da média de longo prazo de 5,7%, até que aumentam rapidamente e muito acima dela, um fenômeno que as autoridades do Fed estão preocupadas de se repetir, embora essa tendência não esteja totalmente evidente agora.

O aumento constante da taxa de desemprego de 3,7% em janeiro de 2023 para 4,3% em julho de 2024 também foi acompanhado por um aumento de 1,2 milhão no número de pessoas procurando trabalho - algo que geralmente é considerado um sinal positivo para a economia, mas que pode fazer com que a taxa aumente.

No entanto, nos últimos dias, as autoridades do Fed têm se tornado mais explícitas quanto ao fato de que um possível enfraquecimento do mercado de trabalho as prepara para cortar os juros, depois de manterem a taxa na faixa de 5,25% a 5,50% por mais de um ano. O nível atual é o mais alto em 25 anos.

"O equilíbrio dos riscos mudou e, portanto, o debate sobre a possibilidade de reduzir os juros em setembro é apropriado", disse o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, em uma entrevista recente ao Wall Street Journal, referindo-se à reunião do banco central nos dias 17 e 18 de setembro.

Outras autoridades do Fed, incluindo a presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, disseram em outras entrevistas que estavam ganhando confiança de que a inflação está retornando à meta de 2% e que estão abertos a cortes.

A expectativa geral é de que o Fed reduza sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual no próximo mês. Além disso, as autoridades fornecerão projeções atualizadas mostrando como eles acreditam que os juros e a economia poderão evoluir até o final deste ano e até 2025.

O chair do Fed, Jerome Powell, deve definir ainda mais a opinião de que o banco central está prestes a começar a afrouxar as condições de crédito depois de controlar o pior surto de inflação em 40 anos, quando ele falar na sexta-feira em Jackson Hole.

As autoridades esperam que esses cortes cheguem a tempo de completar o que, até o momento, tem se desenvolvido como um "pouso suave", na qual a inflação desacelera sem o tipo de aumento acentuado na taxa de desemprego que, muitas vezes, acompanhou os esforços do banco central para desacelerar o ritmo dos aumentos de preços.

Em um contexto de consumo ainda forte e de um crescimento econômico que pode estar desacelerando, mas permanece positivo, o Fed ainda não está preparado para considerar o mercado de trabalho como em crise - apenas pretende evitar a criação de uma.

Em comentários ao Financial Times publicados no domingo, Daly disse que manter os juros elevados enquanto a inflação cai é uma "receita para obter o resultado que não queremos, que é a estabilidade de preços e um mercado de trabalho instável e vacilante".

O mesmo sentimento foi partilhado pelo presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, que disse no domingo ao programa "Face the Nation" da CBS: "Se mantivermos a pressão durante demasiado tempo, teremos um problema no lado do emprego no mandato do Fed."