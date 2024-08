Aluno de artes marciais é assassinado em frente de academia no RN

Do UOL, São Paulo

Um aluno de artes marciais foi morto a tiros na noite de segunda-feira (19) em frente à academia que frequentava em Natal.

O que aconteceu

Frederico da Silva Siqueira, de 43 anos, estava em uma aula de jiu-jitsu quando foi procurado por homens armados. O caso ocorreu na rua Pedro Pinheiro da Luz, no bairro Pajuçara, por volta das 21h.

Procurando por ''Fred'', suspeitos atiraram contra o aluno na porta do estabelecimento. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos chegaram em um carro branco de modelo HB20.

Frederico foi atingido por vários disparos na região do tórax. Ele foi levado ao Hospital Santa Catarina, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não se sabe a motivação do crime. De acordo com a polícia, Frederico trabalhava como vigilante. Em 2023, o homem foi preso na operação ''Smoke'' por envolvimento com comércio ilícito de cigarros e já esteve foragido.

Nenhum suspeito foi preso até o momento. Polícia Civil informou que caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da zona norte da capital.

Academia disse estar funcionando normalmente nesta terça-feira (20) após o ocorrido.