Wall Street avança com foco em discurso de Powell em Jackson Hole

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham alta nesta segunda-feira, depois de registrarem sua melhor semana do ano, enquanto investidores aguardam o discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole na sexta-feira, para obter sinais sobre a trajetória dos juros.

O índice S&P 500 completou uma sequência de sete dias de ganhos na sexta-feira, a mais longa desde outubro de 2023, depois que uma série de dados econômicos sólidos dos Estados Unidos aliviou preocupações dos investidores com uma recessão.

Essa foi uma reviravolta acentuada em relação a uma forte queda no início do mês, depois que um aumento maior do que o esperado na taxa de desemprego dos EUA em julho fomentou preocupações sobre a saúde da economia.

O Goldman Sachs reduziu as chances de os EUA entrarem em recessão nos próximos 12 meses para 20%, de 25%, após os últimos relatórios semanais de pedidos de auxílio-desemprego e vendas no varejo.

O Dow Jones subia 0,50%, a 40.861,56 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,42%, a 5.577,37 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,39%, a 17.699,78 pontos.

Dez dos 11 setores do S&P 500 avançavam, com o setor de serviços de comunicação liderando os ganhos, auxiliado pela alta de 1,4% da Alphabet.

A ata da última reunião de política monetária do Fed será divulgada na quarta-feira, e Powell falará na sexta, com os investidores atentos a quaisquer sinais de reconhecimento de um corte nos juros em setembro.

"Eles esperam que Powell talvez sinalize repentinamente as próximas ações do Fed. Não tenho certeza se isso realmente acontecerá, mas todo o mercado estará concentrado nos procedimentos da reunião de Jackson Hole", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

Atualmente, operadores veem uma chance de 77% de o Fed cortar os juros em 25 pontos-base em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

(Por Shashwat Chauhan e Johann M Cherian)