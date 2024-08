Volvo vai construir fábrica no Estado de Nuevo León, no norte do México

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A fabricante sueca de caminhões Volvo construirá uma fábrica no Estado de Nuevo León, no norte do México, informou o governador do Estado nesta segunda-feira.

A Volvo havia anunciado planos de construir a fábrica mexicana em abril, mas sem divulgar o local. A fábrica produzirá caminhões pesados para complementar a produção norte-americana.

Mais detalhes estão marcados para serem anunciados na quinta-feira, disse o governador de Nuevo León, Samuel García, em uma mensagem de vídeo publicada no X.

(Reportagem de Kylie Madry)