Voltalia estima que cortes de geração no Brasil podem impactar Ebitda de 2024 em 40 mi euros

(Reuters) - A francesa Voltalia estimou nesta segunda-feira que os cortes de geração de suas usinas renováveis no Brasil podem ter impacto de cerca de 40 milhões de euros no Ebitda de 2024, se as ações persistirem nos próximos meses e não forem ressarcidas.

Em comunicado, a companhia disse que está envolvida em uma série de iniciativas para reduzir a duração desses cortes, que são determinados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e para ser compensada financeiramente pela perda de geração, incluindo ações judiciais e conversas com autoridades do setor elétrico brasileiro.

"A Voltalia está confiante na eficácia destas medidas, mas é difícil estabelecer um número exato para o efeito financeiro do corte de geração no Ebitda de 2024", disse a empresa.

A projeção de um impacto de 40 milhões de euros considera uma manutenção do cenário operativo pelo ONS, o não ressarcimento pelos cortes e uma taxa de câmbio média de 6 reais.

Segundo a companhia, o impacto dos cortes deverá ser mais relevante no segundo semestre do ano por questões sazonais, entre outros fatores.

(Por Letícia Fucuchima)