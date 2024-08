Villarreal e Atlético de Madrid empatam na 1ª rodada do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid teve que correr duas vezes atrás do prejuízo para empatar com o Villarreal em 2 a 2 nesta segunda-feira (19), no último jogo da primeira rodada do Campeonato Espanhol, em jogo que marcou a estreia do atacante argentino Julián Álvarez.

Álvarez foi reserva e entrou no lugar de Antoine Griezmann quando faltavam 12 minutos para o apito final, sem conseguir desequilibrar o duelo nos últimos instantes.

Por duas vezes o Villarreal ficou à frente no placar, com os gols do holandês Arnaut Danjuma (18') e Koke Resurrección (36'), e o Atlético conseguiu empatar, graças a um forte disparo de Marcos Llorente (20') e uma cabeçada de Alexander Sorloth (45'+5), que marcou contra seu ex-time logo antes do intervalo.

O 'Submarino Amarelo' teve uma grande chance de sair com a vitória, quando o marfinense Nicolas Pepé acertou a trave na reta final (83').

Além de Julián Álvarez e Sorloth, também estrearam no campeonato pelo time 'colchonero' o zagueiro Robin Le Normand.

O empate na primeira rodada faz com que o Atlético siga os passos do outro grande time da capital, o Real Madrid, que empatou no domingo ficou no 1 a 1 com o Mallorca.

Entre os três grandes da Espanha, o único que começou com vitória foi o Barcelona de Hansi Flick, que com dois gols de Robert Lewandowski venceu o Valencia por 2 a 1 no sábado.

-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Quinta-feira:

Athletic Bilbao - Getafe 1 - 1

Betis - Girona 1 - 1

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Alavés 2 - 1

Las Palmas - Sevilla 2 - 2

- Sábado:

Osasuna - Leganés 1 - 1

Valencia - Barcelona 1 - 2

- Domingo:

Real Sociedad - Rayo Vallecano 1 - 2

Mallorca - Real Madrid 1 - 1

- Segunda-feira:

Valladolid - Espanyol 1 - 0

Villarreal - Atlético de Madrid 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 3 1 1 0 0 2 1 1

. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 1 1

. Celta Vigo 3 1 1 0 0 2 1 1

4. Valladolid 3 1 1 0 0 1 0 1

5. Atlético de Madrid 1 1 0 1 0 2 2 0

. Sevilla 1 1 0 1 0 2 2 0

. Las Palmas 1 1 0 1 0 2 2 0

. Villarreal 1 1 0 1 0 2 2 0

9. Athletic Bilbao 1 1 0 1 0 1 1 0

. Osasuna 1 1 0 1 0 1 1 0

. Leganés 1 1 0 1 0 1 1 0

. Getafe 1 1 0 1 0 1 1 0

. Girona 1 1 0 1 0 1 1 0

. Mallorca 1 1 0 1 0 1 1 0

. Betis 1 1 0 1 0 1 1 0

. Real Madrid 1 1 0 1 0 1 1 0

17. Alavés 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Real Sociedad 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Valencia 0 1 0 0 1 1 2 -1

20. Espanyol 0 1 0 0 1 0 1 -1

ati/dr/cb/am

© Agence France-Presse