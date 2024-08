Cbic: Vendas e lançamentos de imóveis residenciais no país sobem no 2º tri

As vendas e os lançamentos de imóveis residenciais no Brasil subiram no segundo trimestre deste ano tanto na comparação com o mesmo período do ano passado quanto em relação ao trimestre anterior, mostraram dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) divulgados nesta segunda-feira.

As vendas de residências subiram 17,9% ano a ano e 8,5% ante os três primeiros meses do ano, para 93,74 mil unidades, segundo a entidade, enquanto os lançamentos avançaram 7% no comparativo anual e 28% trimestre a trimestre, para 83,93 mil unidades.

Conforme a Cbic, as vendas no trimestre alcançaram um patamar recorde na série histórica do indicador, elevando o acumulado dos últimos 12 meses para 353,95 mil unidades.

No segmento de imóveis dentro no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV), as vendas saltaram 46% ano a ano no segundo trimestre, para 39,33 mil unidades. Em comparação com o primeiro trimestre, o avanço foi de 18,5%.

Já os lançamentos totalizaram 44,76 mil unidades entre abril e junho, disparando 86,7% versus o mesmo período de 2023 e subindo 46,7% ante os três meses anteriores.

A entidade destacou o acréscimo em mais de R$ 20 bilhões do orçamento para habitação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), aprovado pelo Conselho Curador no início deste mês, elevando os recursos totais no ano para R$ 127,6 bilhões, conforme anúncio do Ministério das Cidades.

Segundo a Cbic, a suplementação do orçamento do FGTS "traz uma tranquilidade para o desenvolvimento de empreendimentos enquadrados no programa MCMV".