Vaticano remove arcebispo no Paquistão após denúncias de abuso

CIDADE DO VATICANO, 19 AGO (ANSA) - O Vaticano removeu o religioso Sebastian Shaw, arcebispo de Laore, no Paquistão, após denúncias de abuso sexual e fraude financeira.

O vigário geral da arquidiocese da cidade paquistanesa, padre Asif Sardar, nomeou o arcebispo de Karachi, Benny Mario Travas, como administrador apostólico, segundo informações a UCA News.

"Rezemos pelo nosso arcebispo. Que Deus lhe conceda boa saúde e o guie sempre. Ele está tirando um ano sabático", disse Sardar aos fiéis em uma missa na Catedral do Sagrado Coração, em Laore, sem especificar os motivos do afastamento de Shaw.

A capital da província de Punjab é onde vive quase metade dos 1,3 milhão de católicos no Paquistão.

Em agosto de 2022, um padre católico suspenso por Shaw o acusou de ser homossexual em uma mensagem de vídeo publicada nas redes sociais. Na ocasião, Sardar declarou que tudo foi inventado.

"Seu sobrinho estava envolvido em corrupção no conselho escolar. Muitos padres em Laore enviaram cartas e e-mails ao Papa mencionando casos de corrução e desonestidade do arcebispo Shaw", denunciou um canal cristão do YouTube chamado National News Nama, liderado por Francis Sodagar.

"Ele abusou de sua autoridade para vender propriedades da igreja e transferiu o dinheiro em nome de seu irmão e sobrinho.

Ele se estabelecerá permanentemente nos Estados Unidos", acrescentou. (ANSA).

