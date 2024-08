Valentina Petrillo, a primeira atleta transgênero nos Jogos Paralímpicos

Mesmo antes de fazer sua primeira corrida em Paris, a italiana Valentina Petrillo sabe que fará história ao se tornar a primeira atleta transgênero a participar dos Jogos Paralímpicos: "Espero ser a primeira de muitas", diz a velocista.

"Viverei o momento mais importante da minha carreira esportiva e realizarei meu sonho de infância", disse Petrillo, 50 anos, em entrevista à AFP sobre o momento em que pisará na pista roxa do Stade de France, em 3 de setembro, para a corrida de 400 m na categoria T12 (pessoas com deficiência visual).

Desde que "perdeu por pouco" os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2021, a atleta, que sofre desde que era adolescente da doença de Stargardt, uma doença ocular genética que causa perda progressiva da visão, "só pensava em Paris".

Há três décadas, Petrillo não conseguiu se classificar para os Jogos Paralímpicos de Atlanta-1996, mas isso foi menos doloroso.

"Quando eu era homem, não me sentia eu mesma. Eu sempre corria com o freio de mão puxado, não era uma pessoa feliz, tão feliz quanto sou agora, mesmo sendo alguns anos mais velha", disse Valentina Petrillo.

- Duas medalhas mundiais -

Petrillo fez o que ela chama de "revelação" em 2017 e começou a se enxergar como uma mulher, antes de iniciar sua transição e se tornar uma mulher aos olhos da administração italiana em 2023.

Depois de se dedicar ao futebol de cinco em uma categoria para pessoas com deficiência visual (semelhante ao futebol de salão) e representar a Itália nos torneios mais importantes, Petrillo acabou voltando às suas raízes, os 200 metros.

Um tratamento hormonal permitiu que ela cumprisse as regras da Federação Internacional de Atletismo para poder participar das provas femininas.

Em 2023, ela ganhou duas medalhas de bronze nos campeonatos mundiais de atletismo em Paris nas categorias de 200m e 400m.

Engenheira de computação, que treina de uma hora e meia a três horas todos os dias "exceto aos domingos", ela tem metas ambiciosas em mente para os Jogos Paralímpicos.

"Quero melhorar meus recordes pessoais, 25 segundos e 77 centésimos nos 200m e 58 segundos e 01 centésimo nos 400m. Se eu conseguir fazer isso, não estarei longe das medalhas", enfatizou.

- "Não tenho medo" -

Mas ela está ciente de que, mais do que seu tempo, três anos depois que a levantadora de peso neozelandesa Laurel Hubbard se tornou a primeira atleta transgênero a participar das Olimpíadas em Tóquio, sua jornada pode ser marcada por críticas e ameaças on-line, como foi o caso durante as últimas Olimpíadas com as boxeadoras argelina Imane Khelif e taiwanesa Lin Yu-ting, que se viram no centro de uma controvérsia de gênero.

"Sei que serei criticada, que eles não entenderão por que estou fazendo isso, mas estou aqui, lutei durante anos para chegar onde estou e não tenho medo, é assim que sou", enfatizou Valentina Petrillo.

A atleta italiana é vista como um símbolo, não apenas na Itália, onde o governo ultraconservador de Giorgia Meloni critica a "ideologia de gênero" e o "lobby LGBTI+".

"Costumo dizer que, se eu consegui, outras pessoas também podem conseguir. Espero ser a primeira de muitas, espero ser uma referência, uma fonte de inspiração (...) Minha história pode ser útil para muitas pessoas, com deficiência visual ou não, trans ou não", enfatizou Petrillo.

Seu pai, que, segundo ela, "sempre a apoiou e a compreendeu", está muito idoso para viajar a Paris, portanto Valentina Petrillo será apoiada no Stade de France por seus filhos, filha, ex-mulher e irmão.

"Tenho sorte: vou fazer a coisa mais linda com que sempre sonhei, correr em um estádio", concluiu.

