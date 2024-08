UOL e Folha sabatinam Elói Pietá, candidato à Prefeitura de Guarulhos

O UOL e o jornal Folha de S.Paulo sabatinam nesta segunda-feira (19), às 18h30, o ex-prefeito de Guarulhos Elói Pietá (Solidariedade), candidato à prefeitura da cidade.

Na quinta-feira (22), também às 18h30, o candidato sabatinado será Lucas Sanches (PL). Já na sexta-feira (23), no mesmo horário, será a vez do Jorge Wilson (Republicanos), encerrando o ciclo de sabatinas em Guarulhos.



Priscila Camazano, da Folha, conduz as sabatinas, ao lado dos jornalistas Saulo Pereira, do UOL, e Ana Luiza Albuquerque, da Folha.

Sabatina em 18 cidades

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas em:

Ainda acontecerão as sabatinas de São Bernardo, Santo André, Osasco, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

Também haverá um debate com candidatos em São Paulo com as melhores colocações em pesquisa Datafolha. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.