Tabata diz que Datena é bem intencionado e promete extinguir a Cracolândia

Tabata Amaral, candidata do PSB, disse que o candidato José Luiz Datena (PSDB), que chegou a ser convidado para ser vice de sua chapa, é "bem intencionado". Promete que irá extinguir a Cracolândia e insinuou que adversários usam caixa dois na campanha durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura.

O que aconteceu

Tabata se disse surpresa com a negociação firmada entre Boulos (PSOL) e Nunes (MDB) sobre não comparecer ao debate. "Debate não tem que ser bom para o candidato, tem que ser bom para a população", afirmou a deputada. "Boulos e Nunes fizeram jogo combinado para boicotar o debate."

Ela também afirmou que os seus adversários não são capazes lidar com uma cidade como São Paulo, já que mal conseguem lidar com Pablo Marçal (PRTB). "Ficar desequilibrado por causa de uma provocação do Marçal? O desafio é maior na prefeitura", falou.

"Quando os três se fecham numa sala, viram amiguinhos e decidem boicotar o debate eles não estão comprometidos com as eleições de São Paulo". Tabata acredita que Marçal tem medo das suas perguntas. "Ele nem olha na minha cara. Quem tem que ter medo é ele, que é investigado por homicídio."

Ela mudou tom com o candidato do PSDB, José Luiz Datena, que em abril era seu candidato a vice e disse que ele é "bem intencionado". "Houve um descumprimento de acordo", disse Tabata, que durante o lançamento da sua candidatura chegou a alfinetar o tucano.

Estamos falando de uma eleição que tem candidatos com históricos muito pesados, gente que já foi condenado por roubar aposentadoria de idoso. Eu vejo semelhanças na minha história e na do Datena. É alguém que conhece a realidade das pessoas. Se vai fazer sentido para a população não sei. Ele vem com uma boa disposição para essa candidatura.

Tabata Amaral

Extinção da Cracolândia

Tabata defende que a religião deve ser aliada contra o crack e promete extinguir a Cracolândia. "Tem bandido e tem doente", diz a deputada, que falou no Roda Viva que acredita que vê as comunidades terapêuticas como aliadas e que essas devem receber dinheiro público para continuar com o trabalho.

"Comunidade terapêutica é boa quando alia religião com a ciência", diz Tabata sobre cracolândia. O que eu proponho é garantir que o recurso que sai da prefeitura chegue até essas comunidades. "O trabalho religioso é maravilhoso e pode ser um aliado do trabalho médico e científico."

Questionada sobre a proposta de extinguir a Cracolândia e a viabilidade da promessa, ela disse que não há outra saída. "Vamos deixar que se espalhe cada vez mais?", disse a deputada. "Vamos precisar ter muita humildade para lidar com a Cracolândia."

Ela propõe que os médicos decidam sobre internação compulsória. "Enquanto prefeita, não esperem de mim comentários médicos", diz ela, que ainda afirma que para construir o seu plano de governo olhou para o que deu certo e errado em gestões anteriores e se basear em outros projetos, como os de Kassab, Haddad e Covas, para definir propostas.

Eu perdi o meu pai pro crack e ele nunca encontrou uma vaga no serviço público. A gente tem que investir em empregabilidade, possibilidades de cursos. Olhar só como doença não vai trazer resultado. Precisamos de um olhar humanizado, para quem ta doente e precisa ser acolhido. Precisamos ter leitos de psiquiatria para lidar com seriedade. O médico decide se tem que ser internado compulsoriamente. Não vai ser o político nem a rede social quem vai decidir isso, mas a ciência.

Financiamentos da 'Faria Lima'

"Eu sempre tenho muitos doadores e declaro tudo o que recebo de doação", disse Tabata sobre os investimentos que recebe na campanha. Ela foi questionada pela boa relação com doadores da "Faria Lima" e afirmou que não tem medo de decepcioná-los.

Tabata voltou a insinuar que adversários usam caixa dois em suas campanhas. "A gente tem candidato que usa dinheiro do crime organizado, candidato corrupto, candidato que usa dinheiro público na campanha", disse a candidata do PSB.

Tabata relembrou o quanto foi atacada pela esquerda quando defendeu a reforma trabalhista e comemorou as doações. "São doações de gente séria e que acredita no nosso trabalho. Foi assim que conseguimos montar o nosso comitê", disse ela. "Já são mais de 300 doações".

Só Deus sabe o que eu enfrentei sendo atacada pela esquerda e pela direita. Continuo sendo igualmente firme na responsabilidade fiscal e no combate à corrupção — independentemente se a Faria Lima vai ficar brava comigo, ou a esquerda.

Prefeitura x Crime organizado

Tabata Amaral citou operações policiais que prenderam vereadores envolvidos com o crime organizado para falar sobre a corrupção na máquina pública. "A gente tá vendo uma proliferação de operações que estão investigando o envolvimento da prefeitura, de agentes públicos com o crime organizado", disse a deputada, que defende independência da polícia nessas operações.

Ela relembrou atuação de Ricardo Nunes ao lado da Transwolff, acusada de ter ligações com a facção PCC (Primeiro Comando da Capital). O atual prefeito foi apontado como o principal adversário dela. "Foi ele quem colocou a cidade nesse estado."

A independência é importante, para garantir a atuação das polícias, quem tem que lidar com o tráfico internacional é a Polícia Federal e eu como prefeita pretendo garantir que essa independência continue para mostrar confiança no trabalho da Polícia.

Isolada por partidos

Tabata falou sobre a recusa tucana para formar uma chapa e acusou os adversários de usar caixa dois, verba do crime e de usar máquina pública para vencer eleições. "Vou estar numa posição que posso exigir que apoio venha com gente séria e com formação na área", a deputada falou que sentou para negociar apoio com todos os partidos, mas que as exigências estavam acima do que ela poderia aceitar.

Até o momento, ela se nega a apoiar um candidato no segundo turno. "Pode parecer um pouquinho de loucura o que vou dizer, mas estarei no segundo turno", disse a candidata do PSB. Ela diz que quer o apoio deles e não que pretende apoiá-los; Tabata está aberta a negociar com outros partidos, contato que não exijam caixa dois.

Eu sei que sou a candidata mais desconhecida, enfrentando caixa dois, dinheiro que vem do crime e gente que usa a máquina pública para vencer uma eleição. Apenas dois candidatos conseguiram ter o apoio de um partido que não fosse deles. Nunes e Boulos, o que eles têm em comum? A máquina na mão.

Tabata Amaral

Aborto Legal

"Eu tenho posicionamento contrário ao aborto, vou cumprir a lei".A fala foi em resposta ao questionamento sobre a reativação do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, referência em Aborto Legal.

Ela afirmou que ainda não tem um projeto para o Aborto Legal na capital. Segundo Tabata, ela ainda precisa estudar a oferta do serviço na capital paulista antes de reativar o serviço do hospital de referência.

Expansão com médicos de família. A principal proposta de Tabata para a saúde é o investimento em médicos que acompanhem as famílias paulistanas para evitar que doenças se desenvolvam e façam acompanhamento contínuo. Além disso, ela promete que a população terá acesso às quadras públicas e academias de ginástica como investimento na saúde.

Prevenção de enchentes

Uma das promessas de campanha é investir em recursos e planeamento em pontos que mais são afetados por chuvas. "Não existem planos da prefeitura para 800 pontos de risco, é pedir pra dar errado", segundo Tabata, a primeira coisa que vai fazer, se eleita, é colocar modelo de prevenção a desastres em prática.

Ela quer fazer de São Paulo uma "cidade esponja". Com a criação de caminhos para que a água escoe, ela quer que a cidade "pare de brigar com a água" e afirma que é possível, trazendo investimento do exterior para transformar São Paulo em uma cidade mais verde.