Suspeita de dar 'boa noite, Cinderela' e matar turista no Rio é presa

A polícia prendeu uma mulher suspeita de matar o turista jamaicano com nacionalidade norte-americana D'Wayne Antônio Morris, 43, na zona sul do Rio.

O que aconteceu

Letícia Clara Bento da Silva, de 23 anos, foi presa hoje na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Prisão foi efetuada por policiais civis da 14ª DP (Leblon), em ação integrada com agentes da Delegacia de Homicídios da Capital.

A polícia tenta identificar e localizar uma segunda suspeita de envolvimento no crime. A corporação pede ajuda da população e informações da outra envolvida no crime podem ser apresentadas em qualquer delegacia do estado ou por meio do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.

Corpo de Morris foi encontrado por um amigo que viajava com ele, em 8 de agosto. Eles estavam hospedados em um apartamento na rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana.

O corpo de D'Wayne Antônio Morris, de 43 anos, foi encontrado na quinta-feira (8). Imagem: Reprodução/TV Globo

Turistas caíram no golpe "boa noite, Cinderela". Segundo a polícia, eles conheceram as duas mulheres na Lapa e as levaram para o apartamento. A investigação aponta que elas misturaram substâncias entorpecentes com bebidas alcoólicas para dopar as vítimas.

Pertences de D'Wayne Antônio Morris foram roubados. O amigo relatou à polícia que as mulheres levaram objetos do apartamento antes de fugirem.

Letícia já tem passagens por golpes do mesmo tipo, informou a Polícia Civil. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão temporária.