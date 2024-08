Sinner bate Zverev e se torna 1º italiano na final de Cincinnati

ROMA, 19 AGO (ANSA) - O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, derrotou o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1, com parciais de 7-6, 5-7 e 7-6, e se tornou o primeiro italiano a chegar à final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Na decisão, que acontece na noite desta segunda-feira (19), Sinner enfrentará o americano Frances Tiafoe, 20º colocado no ranking da ATP.

Essa será a quinta final de Masters 1000 na carreira de Sinner, que busca seu quinto título na temporada. O torneio também marca a recuperação do italiano após a amigdalite que o tirou das Olimpíadas de Paris e serve de preparação para o US Open, último Grand Slam do ano e que começa na próxima segunda-feira (29).

"Foi uma partida dura, mas muito emocionante. Não poderia ter tido um duelo melhor para me preparar [para o US Open]", disse Sinner. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.