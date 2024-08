São Paulo anuncia contratação de Ruan Tressoldi, do Sassuolo

SÃO PAULO, 19 AGO (ANSA) - O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (19) a contratação por empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi, que pertence ao Sassuolo, da Itália.

O atleta de 25 anos, que defendeu os neroverdi por duas temporadas e meia, permanecerá na equipe paulista até junho de 2025. Ele é o sexto zagueiro do atual plantel do tricolor e assumirá o posto aberto por Diego Costa, negociado com o Krasnodar, da Rússia.

"Estou muito feliz por estar aqui, de novo no meu país, perto da minha família, das pessoas que eu amo e nesse clube gigantesco. Acho que a gente tem tudo para conquistar grandes coisas esse ano", disse o defensor, revelado pelo Grêmio.

Na temporada anterior, Tressoldi não conseguiu impedir o rebaixamento inédito do Sassuolo para a Série B. O time desceu de divisão com a segunda defesa mais vazada do campeonato, com 75 gols sofridos.

De fora dos planos do novo técnico Fabio Grosso, o brasileiro acabou na mira de críticas da torcida e da imprensa em várias ocasiões. No entanto, o jogador era um dos homens de confiança dos treinadores Alessio Dionisi e Davide Ballardini.

O São Paulo está monitorando de perto o mercado do futebol italiano, pois já contratou o meio-campista Marcos Antônio, da Lazio, e busca a chegada do lateral-esquerdo português Mário Rui, do Napoli, segundo a imprensa local. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.