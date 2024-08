Praia e comida à vontade: veja pacotes em resorts all inclusive no Brasil

Com a proposta de unir conforto, diversão e praticidade, os resorts all inclusive tornaram-se uma opção cada vez mais atrativa para quem busca férias sem preocupações. E com a chegada da baixa temporada, que se estende até novembro, os preços convidam a todos a desfrutar de uma experiência completa.

O Guia de Compras UOL encontrou pacotes para esse tipo de hospedagem, por até sete dias, e são para destinos como Natal (RN), Maceió (AL), Porto de Galinhas (PE), Porto Seguro (BA), Maragogi (AL).

Do Nordeste ao Sul, o Brasil oferece uma diversidade de acomodações, cada um com suas particularidades. Para te auxiliar na escolha do destino ideal, preparamos uma seleção com oito opções de diferentes preços e propostas. Os preços foram checados em 19/08/24, mas podem mudar a qualquer momento.

Marsol Beach Resort

Marsol Imagem: Divulgação Hotel

Com vista para o mar em todos os quartos, o hotel na capital do Rio Grande do Norte conta com quatro piscinas, acesso direto à praia, quadra de tênis e diversas opções de lazer. O sistema all inclusive inclui refeições e bebidas em seus restaurantes e bares, além de serviço de quarto 24 h.

Ondas Praia Resort by WAM Experience

Ondas Praia Imagem: Divulgação Ondas Praia

O Ondas Praia Resort, em Porto Seguro, é cercado por uma área verde extensa e está localizado a poucos metros da praia. Com 32 mil metros quadrados, o resort conta com 484 quartos amplos, ideais para famílias. A programação de lazer é variada, com atividades para adultos e crianças, além de uma equipe de recreadores.

Ocean Palace All Inclusive Premium

Ocean Palace Imagem: Divulgação Hotel

Localizado em frente ao Centro de Convenções de Natal, o lugar proporciona uma experiência de luxo na praia de Ponta Negra. Com piscinas, spa, academia e quatro restaurantes, o resort atende aos hóspedes mais exigentes. O sistema all inclusive garante praticidade e conforto durante a estadia.

Salinas Maceió All Inclusive Resort

Salinas Maceió Imagem: Divulgação Hotel

Essa hospedagem, na praia de Ipióca, oferece uma experiência completa para todas as idades. Com piscina, espaço kids, atividades esportivas e atrações noturnas, o espaço pode ser uma ótima opção para quem estiver na capital alagoana. O sistema all inclusive inclui refeições e bebidas em seus restaurantes e bares.

Serhs Natal Grand Hotel & Resort

Serhs Natal Imagem: Divulgação Redes Sociais

O Serhs Natal Grand Hotel, localizado entre as praias de Ponta Negra e Areia Preta, em Natal, oferece um parque aquático com diversas piscinas, incluindo uma climatizada. O resort também conta com restaurantes temáticos e bares, além de um spa com serviços pagos à parte.

Summerville Resort All Inclusive

Summerville Resort, em Porto de Galinhas, no Brasil Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Com praia privativa e sistema all inclusive, o resort em Porto de Galinhas (PE) oferece estrutura completa para famílias e casais. Piscinas, restaurantes com diferentes opções gastronômicas e lobby bar com música ao vivo para diversão e relaxamento dos hóspedes.

Salinas Maragogi All Inclusive Resort

Salinas Maragogi Imagem: Divulgação Redes Sociais

Em frente ao mar de Maragogi, o Salinas oferece um sistema all inclusive que cobre todas as refeições, bebidas e petiscos. O estabelecimento conta com atividades aquáticas, quadras esportivas, clube infantil, shows noturnos e duas piscinas.

Ao reservar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.