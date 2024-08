Promessa feita pelo Fed na pandemia de priorizar emprego pode ser testada em breve

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Quatro anos depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fez do combate ao desemprego uma prioridade maior durante a pandemia da Covid-19, essa promessa enfrenta um teste fundamental em meio ao aumento do desemprego, à crescente evidência de que a inflação está sob controle e a uma taxa de juros de referência que ainda é a mais alta em um quarto de século.

As altas taxas de juros podem estar a caminho do fim, com a expectativa de que o banco central dos Estados Unidos faça um primeiro corte em sua reunião de 17 e 18 de setembro e com Powell podendo fornecer mais informações sobre a abordagem da política de flexibilização em um discurso na sexta-feira na conferência anual do Fed de Kansas City em Jackson Hole, no Estado de Wyoming.

Porém, com a taxa de juros do Fed na faixa de 5,25% a 5,50% por mais de um ano, o impacto dos custos relativamente altos dos empréstimos sobre a economia ainda pode estar se formando e pode levar algum tempo para ser revertido, mesmo que o banco central comece a fazer cortes -- uma dinâmica que pode colocar em risco as esperanças de uma "aterrissagem suave" de inflação controlada juntamente com a continuidade do baixo desemprego.

"Powell diz que o mercado de trabalho está se normalizando", com o crescimento dos salários diminuindo, as vagas de emprego ainda saudáveis e o desemprego em torno do que os formuladores de política monetária consideram consistente com a inflação na meta de 2% do banco central, disse o ex-presidente do Fed de Chicago, Charles Evans. "Isso seria ótimo se fosse só isso. O histórico não é bom."

De fato, aumentos na taxa de desemprego como os observados nos últimos meses são normalmente seguidos por outros.

"Essa não parece ser a situação atual. Mas talvez você esteja a apenas um ou dois relatórios de emprego ruins" de precisar de cortes agressivos nas taxas para combater o aumento do desemprego, disse Evans. "Quanto mais você esperar, mais difícil será fazer o ajuste real."

INFLAÇÃO VERSUS EMPREGO

Evans foi uma voz importante na reformulação da abordagem de política do Fed, revelada por Powell em Jackson Hole em agosto de 2020, quando a pandemia estava em alta, os formuladores de política monetária estavam se reunindo por meio de transmissão de vídeo e a taxa de desemprego era de 8,4%, ante 14,8% em abril.

Nesse contexto, a mudança do Fed parecia lógica, alterando uma tendência de longa data de evitar a inflação às custas do que os formuladores de políticas passaram a ver como um custo desnecessário para o mercado de trabalho.

A formulação de política monetárias padrão via a inflação e o desemprego como inextricável e inversamente ligados: o desemprego abaixo de um determinado ponto estimulava os salários e os preços; a inflação fraca sinalizava um mercado de trabalho moribundo. As autoridades começaram a repensar essa conexão após a recessão de 2007 a 2009, concluindo que não precisavam tratar o baixo desemprego como um risco de inflação em si.

Por uma questão de equidade para aqueles que estão à margem do mercado de trabalho e para obter os melhores resultados em geral, a nova estratégia dizia que a política do Fed seria "informada por avaliações dos déficits de emprego em relação ao seu nível máximo".

"Essa mudança pode parecer sutil", disse Powell em seu discurso de 2020 na conferência. "Mas ela reflete nossa visão de que um mercado de trabalho robusto pode ser sustentado sem causar um surto de inflação."

Um surto de inflação provocado por uma pandemia e uma dramática recuperação do emprego fizeram com que essa mudança parecesse irrelevante: o Fed teve que aumentar as taxas para controlar a inflação e, até recentemente, o ritmo dos aumentos de preços havia diminuído sem muitos danos aparentes ao mercado de trabalho. Até abril, a taxa de desemprego ficou abaixo de 4% por mais de dois anos, uma sequência sem paralelo que não era vista desde a década de 1960. A taxa de desemprego desde 1948 tem sido em média de 5,7%.

Mas os eventos dos últimos dois anos e a próxima revisão da estratégia do Fed também desencadearam uma onda de pesquisas sobre o que exatamente aconteceu: por que a inflação caiu, qual foi o papel da política monetária nesse processo e como as coisas podem ser feitas de forma diferente se os riscos de inflação aumentarem novamente.

Embora a agenda da conferência deste ano ainda não tenha sido divulgada, o tema geral se concentra em como a política monetária influencia a economia. Isso diz respeito a como as autoridades podem avaliar escolhas e compensações futuras e a sabedoria de táticas como a prevenção da inflação antes que ela comece.

Alguns desses trabalhos já estão surgindo dos pesquisadores do Fed, incluindo o economista Michael Kiley. Ele é autor de um artigo que questiona se a "assimetria" da política monetária -- tratar a falta de emprego de forma diferente de um mercado de trabalho apertado, por exemplo -- realmente ajuda. Outro artigo recente sugere que os formuladores de política monetária que acreditam que as expectativas de inflação do público são formadas no curto prazo e são voláteis devem reagir mais cedo e aumentar as taxas em resposta.

O papel que as expectativas do público desempenham na condução da inflação -- e a resposta da política monetária -- foi plenamente demonstrado em 2022. Quando parecia que as expectativas corriam o risco de aumentar, o Fed acelerou seu ciclo de aperto com aumentos de 75 pontos-base em quatro reuniões consecutivas.

Em seguida, Powell usou um discurso truncado em Jackson Hole para enfatizar seu compromisso com o combate à inflação -- uma mudança radical em relação ao seu comentário sobre a prioridade ao emprego dois anos antes.

Foi um momento importante que mostrou a seriedade do banco central dos EUA, reforçou sua credibilidade junto ao público e aos mercados e reconstruiu parte da posição que as políticas preventivas haviam perdido.

Powell agora enfrenta um teste na outra direção. A inflação está voltando para 2%, mas a taxa de desemprego subiu para 4,3%, oito décimos de ponto percentual a mais do que em julho de 2023.

Há um debate sobre o que isso realmente diz sobre o mercado de trabalho versus o aumento da oferta de mão de obra, o que é positivo se os novos candidatos a emprego encontrarem trabalho.

No entanto, ele rompeu um indicador de recessão que é a regra geral e, embora isso tenha sido minimizado em função de outros indicadores de uma economia em crescimento, também está ligeiramente acima dos 4,2% que as autoridades do Fed consideram representar o pleno emprego.

Também é mais alto do que em qualquer momento dos meses pré-pandêmicos de Powell como chefe do Fed: era de 4,1% e estava caindo quando ele assumiu o cargo em fevereiro de 2018.

Em outras palavras, o "déficit" de emprego ao qual ele prometeu responder há quatro anos pode já estar tomando forma.

Embora Powell relute em declarar vitória sobre a inflação por medo de desencadear uma reação exagerada, Ed Al-Hussainy, estrategista sênior de taxas globais da Columbia Threadneedle Investments, disse que já passou da hora de o Fed se antecipar ao risco para o desemprego.

Al-Hussainy disse que o Fed provou sua capacidade de manter sob controle as expectativas do público em relação à inflação, um ativo importante, mas que "também colocou em movimento alguns riscos negativos para o emprego".

"A postura da política hoje está fora de controle -- está muito rígida -- e isso merece uma ação."